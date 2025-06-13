Hindistan’da yolcu uçağı düştü: 1 kişi uçaktan sağ kurtuldu, en az 265 kişi hayatını kaybetti

Air India’ya ait bir yolcu uçağı, Hindistan’ın batısındaki Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanında kaza yaptı. 242 kişinin bulunduğu uçak, kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düştü.

Kaza sonrası en az 265 kişi hayatını kaybetti

Uçak bir doktor yurduna çarptı. Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre Komiser Yardımcısı Kanan Desai, kazaya ilişkin gelişmeler hakkında gazetecilere açıklama yaparak "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi" dedi.

Air India’nın AI171 sefer sayılı uçağının son sinyalinin yerel saatle 08:08:51’de, 625 feet yükseklikteyken, kalkıştan sadece birkaç saniye sonra alındığı açıklandı.

Uçakta 217 yetişkin, 11 de çocuk bulunuyordu. Yolculardan 169’u Hint, 53’ü İngiliz, 7’si Portekiz ve 1’i Kanadalı’ydı.

1 kişi uçaktan sağ kurtuldu

Ahmedabad Polis Komiseri GS Malik, uçaktan bir kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

Sağ kurtulan kişi, uçakta 11A koltuğunda oturan İngiliz uyruklu Vishwash Kumar Ramesh.

Londra’da yaşayan ve Ahmedabad’da ailesini ziyaret eden 40 yaşındaki İngiliz -Hint Vishwash Kumar Ramesh, uçakta bulunan kardeşiyle birlikte Hindistan’a seyahat ettiğini söyledi.

Hindustan Times’a konuşan Ramesh, “Uçağın kalkışından otuz saniye sonra, büyük bir gürültü oldu ve ardından uçak düştü. Her şey çok hızlı oldu” dedi. Göğsünde, gözlerinde ve ayaklarında morluklar da dahil olmak üzere “darbe yaralanmaları” olduğunu ancak bunun dışında bilincinin açık ve bilinçli olduğunu söyledi.

"Ayağa kalktım ve koştum"

Hâlâ biniş kartını taşıyan Ramesh, Hindustan Times’a şunları söyledi:

“Ayağa kalktığımda etrafımda cesetler vardı. Korkmuştum. Ayağa kalktım ve koştum. Etrafımda uçağın parçaları vardı. Biri beni yakaladı ve beni bir ambulansa koyup hastaneye götürdü.”

5 tıp öğrencisi öldü

Ülke çapındaki asistan doktorları temsil eden ulusal bir kuruluş olan Tüm Hindistan Tabipler Birliği Federasyonu başkan yardımcısı Divyansh Singh uçağının bir kısmının BJ Tıp Fakültesi’nin yemekhanesinin üzerine düştüğünü en az beş tıp öğrencisinin öldüğünü, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını söyledi.

Gujarat’ın eski başbakanı da öldü

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı, Gujarat’ın eski başbakanı Vijay Rupani’nin uçak kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

DNA testi devam ediyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah’ın basın açıklamasına göre, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin DNA testleri sürüyor.

Daha önce hastanede kurtulanlarla görüştükten sonra kaza mahallini ziyaret eden Shah, DNA testi tamamlandıktan sonra resmi ölü sayısının açıklanacağını söyledi.

Açıklamada Shah, “Hindistan hükümeti, Gujarat hükümeti ve başbakan adına hayatını kaybeden herkese derin taziyelerimi iletiyorum” dedi.

Havalimanının genel müdürü açıklama yaptı

Gatwick havalimanının genel müdürü Stewart Wingate, kazadan dolayı “çok üzgün” olduğunu ve havalimanının uçaktakilerin yakınlarına destek olmak için çalıştığını söyledi.

Öte yandan Hindistan ordusu Air India uçağının düşmesinden kalan enkazı temizlemek ve yaralıları tedavi etmek için Ahmedabad’daki sivil yetkililere yardımcı olmak üzere doktorlar ve sağlık görevlileri de dahil olmak üzere 130 personel görevlendirdi.

Starmer: “Ortaya çıkan görüntüler yıkıcı”

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Londra’ya giden ve 53 İngilizi taşıyan Air India uçağının düşüşünde ortaya çıkan görüntülerin “yıkıcı” olduğunu ve durum geliştikçe kendisine bilgi verildiğini söyledi.

Starmer, “Bu derin üzüntü verici zamanda kalbim yolcular ve aileleriyle birlikte” dedi.

Buckingham Sarayı, Kral Charles’ın da bilgilendirildiğini duyurdu.

Kanada ve Portekiz liderleri başsağlığı dileklerini iletti

Kanada Başbakanı Mark Carney, “yıkılmış” olduğunu belirterek, “Kanada ulaştırma yetkilileri meslektaşlarıyla yakın temas halinde ve bu trajediye verilen yanıtla ilgili düzenli güncellemeler alıyorum” dedi.

Portekiz Başbakanı Luís Montenegro, X’te yaptığı paylaşımda, “Kendim ve hükümet adına, kurbanların ailelerine başsağlığı ve derin dayanışma duygularımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Tarif edilemeyecek kadar acı bir olay”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın ardından “Ahmedabad’daki elim kaza hepimizi sarstı ve derinden üzdü. Bu kelimelerle tarif edilemeyecek kadar acı bir olay” dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Modi, bakanlarla ve yardım çalışmalarını sürdüren yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.