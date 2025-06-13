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UAEA: Natanz saldırısında radyasyon sızıntısı tespit edilmedi

UAEA, İsrail saldırılarında Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon seviyelerinde artış olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
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UAEA: Natanz saldırısında radyasyon sızıntısı tespit edilmedi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını ve hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdi.

UAEA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı yetkililerin, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılar sonrasında, Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını ve hedef alınan Natanz tesisinde radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdiğini kaydetti.

 UAEA, radyasyon konusunda İran ile temas halinde

Grossi, UAEA'nın, İran'daki "son derece endişe verici durumu" yakından takip ettiğini vurgulayarak, "UAEA, Natanz tesisinin hedefler arasında olduğunu doğrulayabilir. UAEA, radyasyon seviyeleri konusunda İranlı yetkililerle temas halinde. Ayrıca ülkedeki müfettişlerimizle de temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

İsfahan Nükleer Tesisisi etkilenmedi 

Başkan Grossi, İranlı yetkililerle yapılan ilave temaslarda, İsfahan Nükleer Tesisi'nin etkilenmediğinin de doğrulandığını belirtti. 

İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.

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