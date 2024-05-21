Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Schwab, görevinden çekiliyor
Dünya Ekonomik Forumu kurucusu 86 yaşındaki Klaus Schwab, yöneticilik görevinden ayrılıyor.
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CNBC'nin haberine göre Dünya Ekonomik Forumu bugün, kurucu Klaus Schwab'ın, 50 yılı aşkın süredir örgütün günlük yönetimiyle alakalı işlerden uzaklaştığını doğruladı.
Yapılan açıklamada, bu hareketin yönetim yapısını değiştirmeye, yönetimi bir başkana ve yönetim kuruluna kaydırmaya yönelik çok yıllık bir stratejinin parçası olduğu ifade edildi.