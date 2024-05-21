Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Schwab, görevinden çekiliyor

CNBC'nin haberine göre Dünya Ekonomik Forumu bugün, kurucu Klaus Schwab'ın, 50 yılı aşkın süredir örgütün günlük yönetimiyle alakalı işlerden uzaklaştığını doğruladı.

Yapılan açıklamada, bu hareketin yönetim yapısını değiştirmeye, yönetimi bir başkana ve yönetim kuruluna kaydırmaya yönelik çok yıllık bir stratejinin parçası olduğu ifade edildi.