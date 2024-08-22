Dünyanın bugüne kadar keşfedilen en büyük elmaslarından biri Botswana'da bulundu

Kanadalı bir madencilik şirketi, Güney Afrika ülkesi Botswana'da bulunan Karowe Elmas Madeni'nde 2.492 karatlık ham bir elmas bulunduğunu açıkladı. Bu keşif, dünyanın bugüne kadar bulunan en büyük elmaslarından biri olarak kayda geçti.

euronews'in haberine göre Lucara Diamond Corp. tarafından yapılan açıklamada, başkent Gaborone'ye yaklaşık 430 kilometre uzaklıkta yer alan madende bulunan elmasın büyüklüğü ile dikkat çektiği belirtildi. Ancak elmasın değerine veya kalitesine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu devasa taş, 1905 yılında Güney Afrika'da çıkarılan ve tarihin en büyük mücevher kalitesindeki elması olarak bilinen 3.016 karatlık Cullinan Elması'na karat bakımından oldukça yakın bir seviyede.

Lucara Diamond Corp. Başkanı ve CEO'su William Lamb, "Bu olağanüstü 2.492 karatlık elması bulduğumuz için çok mutluyuz," sözleri ile keşfin önemini vurguladı.

Şirketin Mega Diamond Recovery X-ray teknolojisi kullanılarak tespit edilen bu elmas, bugüne dek çıkarılan en büyük ham elmaslardan biri olarak nitelendirildi.

Botswana Cumhurbaşkanı Mokgweetsi Masisi’nin devasa elması görmek için perşembe günü madeni ziyaret etmesi bekleniyor.

Botswana, dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri olarak biliniyor ve ülkenin ana gelir kaynağını elmaslar oluşturuyor. Bu yeni keşif öncesinde, Botswana’da bulunan en büyük elmas, 2019 yılında yine Lucara tarafından çıkarılan ve "Sewelo" adı verilen 1.758 karatlık taştı.