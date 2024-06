Dünyanın en büyük 3 plak şirketi Sony, Universal ve Warner, yapay zekaya telif davası açtı

Şirketler, AI yazılımlarının müzikleri kopyalayarak benzer eserler ürettiğini ve her eser için 150.000 dolar tazminat talep ediyor.

Suno ve Udio'nun "Prancing Queen" gibi eserler ürettiğini ve bunların, sadık ABBA hayranlarının bile orijinal kayıttan ayırt etmekte zorlanacağı iddia edildi.

CNBC-e'nin haberine göre dünyanın en büyük plak şirketleri, telif hakkı ihlali iddiasıyla iki yapay zeka (AI) girişimine karşı dava açtı. Sony Music, Universal Music Group ve Warner Records gibi dev firmalar, Suno ve Udio'nun "neredeyse hayal edilemez bir ölçekte" telif hakkı ihlali yaptığını belirtiyor. Şirketler, bu yazılımların müziği çalarak benzer eserler ürettiğini iddia ediyor ve her eser için 150.000 dolar tazminat talep ediyor.

Suno ve Udio'dan bu iddialara yanıt gelmedi. ABD Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından Pazartesi günü duyurulan davalar, yazarlar, haber kuruluşları ve diğer grupların, AI firmalarının çalışmalarını kullanma haklarını sorgulayan bir dava dalgasının parçası olarak öne çıkıyor.

Arkalarında büyük şirketler var

Massachusetts merkezli Suno, ilk ürününü geçen yıl piyasaya sürdü ve 10 milyondan fazla kişinin müzik yapmak için aracını kullandığını iddia ediyor. Microsoft ile ortaklığı bulunan şirket, hizmeti için aylık bir ücret alıyor. Suno kısa süre önce yatırımcılardan 125 milyon dolar topladığını duyurdu.

New York merkezli Udio, Uncharted Labs olarak da biliniyor ve Andreessen Horowitz gibi ünlü girişim sermayesi yatırımcıları tarafından destekleniyor. Nisan ayında halka sunulan uygulama, Kendrick Lamar ve Drake arasındaki çekişmeye atıfta bulunan "BBL Drizzy" adlı parodi parçasını yaratmak için kullanılan araç olarak hızla ün kazandı.

Adil kullanım doktrini

Geçmişte AI firmaları, materyallerini kullanmanın adil kullanım doktrini kapsamında yasal olduğunu savundu. Bu öğreti, telif hakkıyla korunan eserlerin belirli koşullar altında, örneğin hiciv ve haber amaçlı, lisans olmadan kullanılmasına izin veriyor. Destekçiler, AI araçlarının makine öğrenmesini, insanların okuma, duyma ve görme yoluyla öğrendiği şekilde karşılaştırıyor.

Ancak Massachusetts ve New York'taki federal mahkemelerde açılan davalarda, plak şirketleri, yapay zeka firmalarının şarkıları kopyalayarak para kazandığını belirtiyor. Şikayetlerde, "Buradaki kullanım, dönüştürücü olmaktan çok uzak çünkü telif hakkıyla korunan kayıtları sindirmenin AI modeline yeni, rekabetçi müzik dosyaları üretmek dışında bir amacı yok" denildi.

Şikayet dilekçesinde, Suno ve Udio'nun "Prancing Queen" gibi eserler ürettiğini ve bunların, sadık ABBA hayranlarının bile orijinal kayıttan ayırt etmekte zorlanacağı iddia edildi. Udio davasında adı geçen şarkılar arasında Mariah Carey'nin "All I Want for Christmas is You" ve The Temptations'ın

"My Girl" şarkıları bulunuyor.

Plak şirketleri, "Amaç son derece ticari ve telif hakkı korumasının özünde yer alan gerçek insan sanatını yerinden etme tehdidi taşıyor" dedi. Yapay zekanın, firmaları "kurallara uymaktan" muaf tutmadığını ve kayıtların "toptan hırsızlığının" "tüm müzik ekosistemini" tehdit ettiğini ifade edildi.

Bu davalar aralarında Billie Eilish ve Nicki Minaj gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu yaklaşık 200 sanatçının, müzik endüstrisinde yapay zekanın "yırtıcı" kullanımının durdurulmasını talep eden bir mektubu imzalamasından sadece birkaç ay sonra geldi.