Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı!

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yayınlanan yıllık Küresel Yaşanabilirlik Endeksi sonuçlarına göre Viyana, üçüncü kez üst üste dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.

Endeks 173 şehrin yaşanabilirliğini istikrar/güvenlik, sağlık, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı olmak üzere beş temel kategoride sıralıyor.

Bu yılki araştırmada, gelişmekte olan ülkelerde sağlık ve eğitim alanındaki kazanımların etkisiyle ortalama puanlarda bir artış görülse de, bazı üst düzey şehirlerin puanlarında düşüşler yaşandı.

Viyana yine ilk sırada

CNBC-e'nin aktardığına göre Batı Avrupa, Kopenhag, Zürih ve Cenevre'nin bir kez daha ilk ona girmesiyle dünyanın en yaşanabilir bölgesi olma unvanını korudu. Bu yılki sıralamada yer alan 30 Batı Avrupa şehri, 100 üzerinden 92 gibi etkileyici bir ortalama puan elde etti. Ancak bölge, istikrar kategorisindeki kötüleşme nedeniyle puanlamada büyük bir düşüş yaşadı. Aynı zamanda bu düşüş endeksteki beş kategorinin tümünde küresel olarak en büyük düşüş faktörü oldu.

Bu yılın en yaşanabilir şehirleri arasında dört Asya-Pasifik şehri de yer alıyor: Melbourne ve Sydney (Avustralya), Osaka (Japonya) ve Auckland (Yeni Zelanda). Avustralya şehirleri ise, dünya genelinde ilk 20 içinde yer almaya devam ediyor. Ancak bu kez, Avustralya genelinde altyapı puanları düştü. Bunun nedeni ise, ülke genelinde birçok şehirde devam eden, kiralık mülklerin düşük sayısından dolayı kaynaklanan konut krizi.

İşte ilk 10:

1. Viyana, Avusturya

2. Kopenhag, Danirmarka

3. Zürih, İsviçre

4. Melbourne, Avustralya

5. Calgary, Kanada

5. Cenevre, İsviçre

7. Sidney, Avustralya

7. Vancouver, Kanada

9. Osaka, Japonya

9. Auckland, Yeni Zelanda

Orta Doğu'daki sıralamalar

Öte yandan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki şehirler karışık bir tablo çiziyor. İsrail'in Hamas ile çatışması başkent Tel Aviv'in 20 sıra gerileterek 112. sıraya düşmesine ve sıralamadaki en büyük düşüşü yaşamasına neden oldu. Çatışma bölgenin istikrar puanlarına darbe vururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin çoğunda eğitim ve sağlık alanındaki güçlü kazanımlar bölgenin genel yaşanabilirlik puanını yükseltti. En büyük puan artışları Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi, Dubai) ve Suudi Arabistan (Riyad, Cidde ve Al Khobar) şehirlerinde kaydedildi. Fakat iyileşmelere rağmen, bölge aynı zamanda Cezayir, Trablus (Libya) ve Şam (Suriye) gibi en az yaşanabilir şehirlere de ev sahipliği yapıyor.

Konut krizi Kanada'yı geriletti

Kanada'daki konut krizi ise altyapı puanlarını düşürdü. Toronto, Kanada şehirleri arasında en büyük düşüşü kaydederek listeden çıkarak 12. sıraya geriledi ve Calgary ile Vancouver'ı yaşanabilir on şehir içinde tek Kuzey Amerikan temsilcileri olarak bıraktı. Yanı sıra, özellikle Los Angeles ve New York gibi büyük Amerikan şehirleri sırasıyla 58. ve 70. sırada yer alıyor. Bununla birlikte, bölgedeki 25 şehir de endekste yaşanabilirlik açısından en yüksek seviyede (80'in üzerinde) bulunmaya devam ediyor. Bölge, dünya lideri bir ortalama eğitim puanına sahip ve altyapı ile kültür açısından Batı Avrupa ile olumlu bir şekilde yarışıyor.