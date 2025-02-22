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Ege'deki depremler nedeniyle 4 Yunan adasında okullar tatil edildi!

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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Ege'deki depremler nedeniyle 4 Yunan adasında okullar tatil edildi!
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Ege'de 4 Yunan adasında sismik hareketlilik nedeniyle eğitime bir hafta daha ara verildi. 

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.

Okullar ay sonuna kadar tatil edildi

Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

Adalarda deprem alarmı 

Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.

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