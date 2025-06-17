ABD ve İngiltere arasında ticaret anlaşması imzalandı
ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşması tamamlandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki müttefik arasında geçen ay varılan ticaret anlaşmasını tamamladıklarını söylediler.
Kanada'daki G7 zirvesinde Starmer'ın yanında duran Trump, imzaladığını söylediği bir belgeyi sallayıp kısa bir süre yere bırakırken İngiltere ile ilişkilerinin "harika" olduğunu söyledi.
Trump, "İmzaladık ve bitti" dedi.
Starmer, bildirinin otomobil tarifeleri ve havacılık konusunda varılan anlaşmaları uygulayacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi.