Ekonomistler yorumladı: Taylor Swift Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasını nasıl etkiler?

Ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in Avrupa turnesi tüm hızıyla sürüyor. Ekonomistler ise hayranların turizme ve hizmet sektörüne olan talebi artırması nedeniyle şarkıcının bu yaz Avrupa'daki konserlerinin nasıl bir etki yaratacağını tartışıyor.

Swift'in turnesi, beraberinde uçak biletleri, oteller, restoranlar ve hediyelik eşyalar için harcama yapan yüz binlerce hayran getiriyor. Swift'in Londra'daki 8 konserini yüzbinlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

İnatçı enflasyonu besleyebilir

Analistler ise Swift çılgınlığının bırakacağı ekonomik izleri tartışıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın baş ekonomisti Philip Lane geçtiğimiz pazartesi günü bir etkinlikte yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları, Euro 2024 futbol şampiyonası ve Taylor Swift turnesinin hizmet sektöründeki inatçı enflasyonu besleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca Portekiz İstatistik Ofisi, geçtiğimiz ayki Taylor Swift konserine atıfta bulunarak enflasyonun Lizbon'daki "büyük bir kültürel etkinlik" nedeniyle hızlandığını söylemişti.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı

Enflasyonun geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlamasıyla birlikte Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmeye başladı. Ancak, otel ve restoranların da dahil olduğu hizmet sektöründeki fiyat artışlarının beklenenden daha yüksek olması nedeniyle enflasyonist baskıların ortadan kalkmadığına dair endişeler devam etti.

Diğer taraftan Swift'in turnesinin Euro 2024 ve Paris Olimpiyatları ile birlikte Avrupa genelinde otel odaları ve uçuşlar için yarattığı talebin fiyatları artırabileceği öngörülüyor.

Londra'daki TD Securities stratejisti Lucas Krishan, "Tüm bu küçük tuhaflıklar çok önemli olacak. Merkez bankaları bu kararları alırken tablo daha da karmaşık hale gelebilir" dedi.

İngiltere'de etkisi ne olacak?

Krishan ayrıca Swift'in ağustos ayında vereceği konserlerin İngiltere'de hizmet enflasyonunu artırabileceğini söyledi. Krishan, ağustos ayındaki enflasyon verilerinin İngiltere Merkez Bankası yetkililerini eylül ayında faiz indirimine gitmeme konusunda cesaretlendirebileceğini söyledi.

Nomura ekonomisti George Moran ise bu görüşe karşı çıkarak, "Taylor Swift'in merkez bankası politikasını etkilemesi pek olası değil. Hükümet politikasını etkilemesi de pek olası değil. Bir ülkede büyümenin süperstar konserlerine bağlı olmasının sürdürülebilir bir seçenek olduğunu düşünmüyorum" dedi.