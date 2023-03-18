Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada, Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edildi.