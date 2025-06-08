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Yunanistan'da iki ayrı noktada yangın çıkaran bir kişi gözaltına alındı

Yunanistan’ın Boiotia bölgesinde, tarım arazisinde ve ormanlık alanda kasıtlı olarak yangın çıkardığı tespit edilen 73 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'da iki ayrı noktada yangın çıkaran bir kişi gözaltına alındı
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Yunanistan’ın Boiotia bölgesinde, iki farklı noktada kasıtlı olarak yangın çıkardığı tespit edilen 73 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, söz konusu kişi biri tarım arazisinde, diğeri ise ormanlık alanda olmak üzere iki ayrı noktada yangın başlattı.

Şahsın, Yangın Suçlarıyla Mücadele Dairesi (DΑΕΕ) tarafından 10 Haziran Salı günü yetkili hakim önüne çıkarılması bekleniyor.

Yunan yetkililer, yurttaşları olası şüpheli faaliyetler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

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