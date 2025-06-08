Trabzon'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aydın’ın, sağanak sırasında evinin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek amacıyla dışarı çıktığı ortaya çıkmıştı.

Yaşlı adamın kaybolduğu gün giydiği eşofman ise yapılan arama çalışmaları sırasında, kaybolduğu noktadan yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulundu. Bu gelişme üzerine arama çalışmaları söz konusu bölgede yoğunlaştırılmıştı.

Sera Gölü'nde yapılan arama çalışmaları ise sonuç verdi. 8 Haziran Pazar günü saat 10:15 civarlarında Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ne oldu?

Kentte etkili olan yoğun yağış, metrekareye 63 kilogram yağmur düşmesine neden olmuş, bu da şehir genelinde sel, su baskını, kaya düşmesi ve heyelanlara yol açmıştı. Selin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Akçaabat ilçesi Çukurca Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Aydın, evinden çıktıktan sonra geri dönmemişti.

Kendisine ulaşılamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, termal drone cihazları ve arama-kurtarma ekipleri Sera Deresi güzergâhında ve Sera Gölü çevresinde yoğun bir şekilde faaliyet yürütmüştü.

Kriz merkezi kurulmuştu

Trabzon Valiliği öncülüğünde AFAD, Karayolları, TİSKİ, jandarma, emniyet ve belediye ekiplerinin de katılımıyla kriz merkezi oluşturulmuş, kentteki hasarların giderilmesi ve kayıp kişinin bulunması için yoğun çalışma yürütülmüştü.