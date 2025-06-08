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AK Partili vekil Gökçek’in kanalı Beyaz TV'deki iki sunucuya "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması

AK Parti milletvekili Osman Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de sunuculuk yapan D.D ve P.E hakkında fuhuş ve uyuşturucu kullanımı suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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AK Partili vekil Gökçek’in kanalı Beyaz TV'deki iki sunucuya "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması
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AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de sunuculuk yapan D.D ve P.E hakkında fuhuş ve uyuşturucu kullanımı suçlarından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre iki sunucunun da kanaldaki görevine son verildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz TV’de çalışan iki kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verildi.

Bunun ardından savcılık iki isim hakkında soruşturma başlattı. Şikayet dilekçesinde, daha önce bir iş insanıyla para karşılığında yemek yediklerine dair yayınlanan haberlere yer verilirken iki sunucunun haberi yapan kişi hakkında şikayetçi olduğu ve ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Öte yandan savcılık, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek’e ait Beyaz TV’ye soruşturma hakkında bilgi vermesinin ardından iki sunucunun işlerine son verildiği iddia edildi.

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