Elon Musk'ın 500 milyon dolarlık tazminat davasından karar çıktı

2022 yılının Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platformda ismi dahil birçok değişiklik yaptı. Çalışanların işten çıkarılması da buna dahil. Musk, şirketi devraldıktan sonra 6 bin çalışanı işten çıkardı. İddiaya da göre bu işten çıkarmalar esnasında da hiçbir tazminat ödemedi.

Dava Musk'un galibiyetiyle sonuçlandı

Musk'a ödemediği tazminatlar için 500 milyon dolarlık dava açılmıştı. Twitter'ın eski çalışanları toplu bir dava açarak, federal Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası (ERISA) uyarınca Twitter Tazminat Planının işten çıkarılan işçilere üç aylık maaş borcu olduğunu iddia ettiler.

Eski çalışanların talebi, ödenmemiş tazminat olarak 500 milyon dolar almaktı. Ancak bu dava Musk'ın galibiyetiyle sonuçlandı. California Kuzey Bölgesi'ndeki ABD Bölge Yargıcı Trina Thompson, Musk'ın toplu dava şikayetinin reddedilmesine karar verdi.

Yargıç Thompson, Twitter tazminat planının ERISA kapsamında uygun olmadığını, çünkü işten çıkarmalardan önce ayrı bir ödeme planı bildirimi aldıklarını söyledi.

"Gelecekte büyük ödemeler kazanma şansları var"

Bu karar, işten çıkarılan binlerce Twitter çalışanını üzse de gelecekte daha büyük ödemeler kazanma şansları olduğu söyleniyor.

Thompson'ın kararında, davacıların ERISA dışı iddialar için şikayetlerini değiştirebilecekleri belirtiliyor. Thompson, bunu yaparlarsa mahkemenin, davanın hali hazırda devam eden X davalarından biriyle ilişkilendirilebileceği yönünde bir karar çıkarmayı düşüneceğini söyledi. Devam eden davalar arasında eski üst düzey yöneticilerin davaları var. Bunlardan biri 128 milyon dolarlık ödenmemiş bir tazminat davası.