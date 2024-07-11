ABD, Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracak

ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silahların kalıcı olarak konuşlandırılmasına 2026 yılında başlayacağı duyuruldu.

ABD ve Almanya hükümetleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, uzun menzilli silahların SM-6 füzesi, Tomahawk stratejik seyir füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlardan oluştuğu belirtildi. Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına yönelik katkısını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.