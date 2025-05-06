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Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD ile Ukrayna konusunda görüşmeler devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümü konusunda görüşmeye devam ettiklerini ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD ile Ukrayna konusunda görüşmeler devam ediyor
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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Peskov, petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi

Rusya’nın ana ihracat kalemi petrolde düşen fiyatları değerlendiren Peskov, “Petrol fiyatları, Rusya'nın ulusal çıkarlarına yönelik tutumunu etkileyebilecek bir etken olamaz. Rusya'nın ulusal çıkarları petrol fiyatları dahil her şeyin önünde gelir.” dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ile petrol fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapıldığını anlatan Peskov, “Aşırı yüksek ve düşük fiyatlar, küresel ekonomi için olumsuz bir durumdur.” diye konuştu.

"Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi konumlarımıza veya tesislerimize saldırmaya devam ederse misilleme yapacağız"

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da 8 ila 10 Mayıs’ı kapsayan ateşkes ilanına ilişkin, “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi konumlarımıza veya tesislerimize saldırmaya devam ederse misilleme yapacağız.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Rusya’daki sivil alanlara insansız hava araçlarıyla saldırı yapmaya devam ettiğini belirten Peskov, Kiev yönetiminin savaşı devam ettirmek istediğini vurguladı.

Basında çıkan ve Brezilya’nın ABD yerine Ukrayna konusunda arabuluculuk yapabileceğine yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, “Bu konu gündemde yok. ABD tarafı ile çalışmaya devam ediyoruz. Elbette çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmaya istekli tüm ülkelerin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

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