Elon Musk'tan yapay zekâ öngörüsü: Bir nokta gelecek ve hiçbir işe ihtiyaç kalmayacak

Londra'daki lüks Lancaster House'da konuşan Tesla CEO'su ve SpaceX ve X'in sahibi, “Tam olarak nasıl olacağını söylemek zor fakat hiçbir işe ihtiyaç kalmayacak bir nokta gelecek" dedi ve şöyle devam etti: "Eğer kişisel tatmin için bir iş istiyorsanız bir iş sahibi olabileceksiniz. Fakat yapay zekânın her şeyi yapabileceği bir gelecek."

İki küresel figür arasındaki tartışma, Birleşik Krallık hükümetinin Bletchley Park'ta küresel kuralları şekillendirmek ve kötü niyetli aktörler tarafından biyolojik ve kimyasal silahların geliştirilmesine yardımcı olma olasılığı gibi yapay zekanın geliştirilmesine ilişkin aşırı riskleri incelemek üzere tasarlanan iki günlük zirvesini tamamladığı sırada gerçekleşti.

Kritik gönüllü anlaşma

Zirve sırasında birçok büyük teknoloji şirketi ve ülke, aralarında İngiltere, ABD ve Singapur'un da bulunduğu hükümetlerin sosyal ve ulusal güvenlik risklerine karşı en son modellerini test etmelerine izin vermek için "dönüm noktası" niteliğinde bir gönüllü anlaşma imzaladı. Taahhüdü imzalayan şirketler arasında Sam Altman'ın OpenAI'si, Google DeepMind, Anthropic, Amazon, Mistral, Microsoft ve Meta yer aldı.

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Financial Times’ın haberine göre; Sunak'ın girişim hakkında ne düşündüğünü sorduğu Musk, şakayla karışık "Can sıkıcı olacak, bu doğru" dedi ancak planı desteklediğini çünkü "Yıllar içinde bir hakeme sahip olmanın iyi bir şey olduğunu öğrendik" ifadesini kullandı.

Musk, yapay zekâ teknolojilerinin "bir tür kapatma düğmesi" olmasını sağlamanın "oldukça endişelenmemiz" gereken bir şey olduğuna inandığını söyledi. Musk, "Ya bir gün bir yazılım güncellemesi alırlarsa ve artık o kadar da dost canlısı olmazlarsa" diye konuştu.

"Harika arkadaşlar olabilirler"

Dengeli bir şekilde, teknolojinin "iyilik için bir güç" olacağına ve yapay zekâların kullanıcıları için, özellikle de oğlu gibi gerçek dünyada arkadaş edinmekte zorlanan insanlar için "harika arkadaşlar" olabileceğine inandığını söyledi.

Dün gerçekleşen 40 dakikalık görüşmede Musk, Sunak'ı Çin'i Yapay Zekâ Güvenlik Zirvesine davet ettiği için kutladı ve "eğer katılımcı olmazlarsa bunun anlamsız olacağını" çünkü ülkenin güvenlik taahhütlerine katılımı olmadan "liderliğe atlayacaklarını ve hepimizi aşacaklarını" söyledi.