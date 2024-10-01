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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem ile sallandı!

Endonezya'nın güney ucundaki Baubau kentinin güneydoğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Haber Merkezi
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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), denizin altında meydana gelen depremin merkez üssünün Baubau şehrinin yaklaşık 262 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu belirtti.

Deprem yerin 587 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Yaklaşık 587 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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