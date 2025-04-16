Evsiz adama piyango vurdu: İlk cümlesi ne oldu?

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ismi açıklanmayan evsiz bir adam, San Luis Obispo kentindeki Sandy’s Deli-Liquor adlı içki dükkânından aldığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazandı. Yıllardır aynı dükkândan alışveriş yaptığı belirtilen adamın heyecanı, bileti kazıdıktan sonra dükkânda çalışanlarla paylaştığı ilk sözlerde ortaya çıktı.

Dükkân yöneticisi Wilson Samaan, “Bileti kazıdı ve bana dönüp ‘Aman Tanrım, bu gerçek mi?’ dedi. Sonra da ‘Artık evsiz değilim!’ diye bağırdı” ifadelerini kullandı.

Kazanan talihli, ilk etapta 100 bin dolar kazandığını sanmıştı. Ancak dükkân sahibi Samaan, gerçek ödül miktarını görünce hemen ona haber verdi ve bileti posta yoluyla değil, doğrudan teslim etmesi için arabasına alıp Fresno şehrine kadar götürdü. “Ona ‘Bu milyon dolarlık bir bilet. Seni ben götüreceğim’ dedim” diye konuştu.

“Artık sokakta kalmayacağım”

Kazandığı paranın hayatını değiştireceğini belirten evsiz adam, parayı yerel bir bölgede ev almak ve bir araba satın almak için kullanmak istediğini söyledi. Yerel bir iş yeri sahibi tarafından paylaşılan videoda, “Burada, Sandy’s liquor store’da bir milyon dolar kazandım. Evet, artık sokakta yaşamayı bırakmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Olasılık: 2 milyonda 1’den daha az

Talihli, ödülü Triple Red 777 adlı kazı kazan biletiyle kazandı. Kaliforniya Piyangosu verilerine göre bu biletle 1 milyon dolar kazanma ihtimali 2 milyon 47 bin 423’te 1.

Piyango yetkilileri, her ay 10 bin talep işlediklerini ve yılda 100’den fazla kişinin 1 milyon dolar ya da daha yüksek meblağlar kazandığını açıkladı.

Kazananın adı, talep süreci tamamlandıktan sonra resmi olarak duyurulacak.