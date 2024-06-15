FAA'dan Boeing ve Airbus'a sahte titanyum soruşturması
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bazı Boeing ve Airbus jetlerinde bulunan sahte titanyum parçalarla ilgili bir soruşturma başlattı. Federal Havacılık İdaresi konuyu titizlikle inceliyor.
New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Boeing ve Airbus uçaklarında kullanılan titanyum bileşenleri sahte belgeler ile satılmış olabilir. Bununla birlikte bu belgelerin sahte olması, uçakların yapımında kullanılan titanyumun da orjinalliğinin sorgulanmasına yol açıyor.
Sahte belgelere yönelik bir soruşturma da Spirit AeroSystem tarafından yürütülüyor
Habere göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuyu titizlikle incelerken, sahte belgelere yönelik bir soruşturma da hem Airbus'ın hem de Boeing'in tedarikçisi konumundaki Spirit AeroSystem tarafından yürütülüyor."