FAA'dan Boeing ve Airbus'a sahte titanyum soruşturması

New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Boeing ve Airbus uçaklarında kullanılan titanyum bileşenleri sahte belgeler ile satılmış olabilir. Bununla birlikte bu belgelerin sahte olması, uçakların yapımında kullanılan titanyumun da orjinalliğinin sorgulanmasına yol açıyor.

Sahte belgelere yönelik bir soruşturma da Spirit AeroSystem tarafından yürütülüyor

Habere göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuyu titizlikle incelerken, sahte belgelere yönelik bir soruşturma da hem Airbus'ın hem de Boeing'in tedarikçisi konumundaki Spirit AeroSystem tarafından yürütülüyor."