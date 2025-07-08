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İtalya'da demir yolu sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da demir yolu sektörü çalışanlarının, demir yolu şantiyelerinde iş güvenliğinin arttırılması ve toplu sözleşmelerin yenilenmesi talebiyle dün akşam başlattığı grev, bugün çok sayıda yolcuyu etkiledi.

Haber Merkezi
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İtalya'da demir yolu sektöründe çalışanlar greve gitti
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Demir yolu sektöründeki ilgili sendikaların, iş güvenliğinin arttırılması ve toplu sözleşmelerin yenilenmesi talepleri doğrultusunda bu sektörde çalışanlar, dün akşamdan başlamak üzere 21 saatlik greve gitti.

Çalışanların dün akşam 21.00'de (TSİ 22.00) başlattığı ve bu akşam 18.00'e (TSİ 19.00) kadar sürecek grev, tren seferlerinde iptallere ve 2 saate uzanan gecikmelere yol açtı.

Grev nedeniyle Roma, Milano ve Napoli gibi ana arterler üzerindeki garlarda çok sayıda yolcu, seferlerdeki aksaklıklar sebebiyle mağdur oldu.

Yolcuların, Roma Termini Garı, Milano Merkez Garı, Milano Cadorna İstasyonu, Napoli Merkez Garı'nda sefer bilgi ekranlarından trenlerinin gecikme durumunu takip etmek için uzun süre beklediği görüldü.

Grevin sadece yüksek hızlı trenler ile şehirler arası tren seferlerini değil, bölgesel tren seferlerini de etkilediği basına yansıdı.

Bu arada grev, sadece sabah saatlerinde işe gidişlerin etkilenmemesi için birkaç saatliğine gevşetildi.

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