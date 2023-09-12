Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 901'e yükseldi

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can kaybının 2 bin 901'e, yaralı sayısının ise 5 bin 530'a çıktığı belirtildi.

Depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu

Fas'ta depremden zarar gören bölgelerde birçok sahra hastanesi kuruldu.

Depremin merkez üssü El-Huz bölgesinde yer alan Asni kasabasında Fas ordusu tarafından kurulan tam teçhizatlı askeri sahra hastanesi, deprem bölgesindeki halka hizmet veriyor.

Tam teçhizatlı bir de ameliyathanenin yer aldığı sahra hastanesinin sorumlusu Albay Dr. Yusuf Kamus, yaptığı açıklamada, sahra hastanesinin 2 gün önce kurulduğunu belirtti.

Sahra hastanesinin normal bir hastane kapasitesinde hizmet verebildiğini kaydeden Kamus, "Deprem bölgesinde birçok sahra hastanesi kuruldu. Bu bölgede kurulan hastanemizde depremde yaralanan depremzedelerin yanı sıra bölge halkının ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda hizmet veriyoruz. Hastanede, depremde yaralananların tedavisinde kullandığımız tam teçhizatlı ameliyathanenin yanı sıra radyoloji bölümü ve bir de laboratuvar yer alıyor. Gelen hastalarımızın çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

Hastanenin günlük 500 hastayı kabul edebilecek kapasitede olduğunu aktaran Kamus, şimdiye kadar 600'ün üzerinde hastanın tedavisini yaptıklarını kaydetti.

7 büyüklüğündeki deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.