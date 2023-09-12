Saadet Partisi’nden deprem bölgesi raporu

ANKARA (EKONOMİ) Saadet Partisi Grubu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 9 il, 8 ilçe ve 5 köy ziyareti sonucu hazırladığı Deprem Bölgesi Raporunu Meclis’te açıkladı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, tarafından açıklanan raporda yapımı devam etmekte olan inşaatların önemli bir bölümünün Mart 2024’e kadar ki bir yıllık sürede tamamlanabileceğinin tespit edildiği belirtilerek, “Ancak ne var ki; teslim edilecek konut sayısının mevcut mağduriyetin çok az bir bölümünü karşılayacak durumda olması sürecin en önemli sorunu olarak karşımızda yer almaktadır. Yapılmakta olan inşaat sayısı iktidar yetkililerinin bahsettiği sayılarda olmayıp, konut ihtiyacı konusunda depremzedelerin önemli bir bölümünün mağduriyetinin devam edeceği açık bir şekilde ortadadır.” değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca yapımı tamamlanacak olan toplu konutların kimlere, hangi şartlarda dağıtılacağı konusunda da belirsizlikler bulunduğunun belirtildiği raporda, deprem bölgesindeki illerin daha fazla konteyner ihtiyacı bulunduğu ve kış dönemine girilmeden illere yeterli sayıda konteyner ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Raporda deprem bölgesine ilişkin tespitler satır başlarıyla şöyle sıralandı:

- Evini kendisi yapacak olan vatandaşlara sağlanan Hibe+Kredinin ev maliyetlerini karşılamadığı yönünde çok sayıda şikâyet bulunmaktadır. Hibe ve kredi şartlarının iyileştirmesi gerekmektedir.

- Konteynerlerde vatandaşlar çok kalabalık nüfuslar halinde yaşamak zorunda kalmaktadır. Konteyner kentler kışa hazır değildir.

- Temel ihtiyaçlar olan su, elektrik gibi hizmetlerin sık sık kesintiye uğraması konteyner kentlerde hayatı olumsuz etkilemekte, günlük işleri aksatmaktadır. Depremde ağır hasar gören şehirlerin birçoğunda içme suyu sorunu en önemli başlıklardan birisidir.

- Günümüzün en temel ihtiyacı olan internete erişim hemen hemen hiçbir konteyner kentte bulunmamaktadır.

- Konteyner kentler, eğitim faaliyetlerine tam olarak hazır durumda değildir. Tecrübeli öğretmenlerin tayin isteyerek deprem bölgelerinden ayrılması da nitelikli eğitim açısından önemli bir sorun olarak görülmektedir. Üniversite öğrencileri için de barınma/konut ihtiyacı önemli bir sorun olarak durmaktadır

- Ağır hasarlı binaların önemli bir bölümünün hala yıkılmadığı, yıkımların yavaş ilerlediği, bu binaların büyük bir tehdit olarak durduğu önemli bir tespitimizdir. Malatya’da yıkılması gereken 36 bin binadan ancak 5 bin kadarının yıkılmıştır. Malatya’da çok sayıda ağır hasarlı binanın hala yıkılmadığı görülmüştür

- Deprem bölgesindeki iş yeri sahiplerinin bir kısmının iş yerlerinin yıkılması ya da kullanılamayacak hale gelmesi ticari hayatı olumsuz etkilemiştir. Var olan mevcut ticari işletmelerin de maliyetlerin artması ve şehirlerin ekonomik imkansızlık içinde olması gibi sebeplerle yeterli iş imkanına sahip olmaması esnafı iş yerlerini kapatmaya sevk etmektedir. Deprem bölgesindeki esnaflara, iş insanlarına yönelik teşvikler de yetersizdir, zor durumda olan deprem bölgesi esnafı çaresiz bırakılmaktadır.

- Deprem sonrası yaşanan konut arzı sıkıntısı zaten yükselmekte olan kira fiyatlarını daha fazla yükseltmiştir. Kira fiyatlarının yüksek olması şehirlerde önemli bir sosyal sorundur. Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine tayin isteme hakkı verilmiştir. Depremden psikolojik olarak etkilenen nitelikli insan kaynağının (doktor, öğretmen vb.) bu hakkı kullanarak deprem bölgesi şehirlerinden ayrılması, bölgedeki nitelikli kamu hizmetinin tesisi açısından büyük bir eksikliği doğurmaktadır.

- DASK ödemelerinin yapılmadığı yönünde de önemli şikayetler alınmıştır.

- Hafriyatların kaldırılması konusunda; ‘yerinde ayrışma sorunu’ bütün şehirler için en önemli sorunlardan birisidir. Binaların yıkılması ve hafriyatların taşınması işini alan firmaların “enkazdaki demirleri değerlendirme adına yerinde ayrıştırarak alması”; ağır hasarlı binaların yıkılıp kaldırılması işlemlerinin uzamasına, asbest sorununa, demir ayrışması amacıyla ağır yüklü araçların yaptığı işlerin altyapıya zarar vermesine, bu zararın içme suyu sorununu ortaya çıkarmasına sebep olmaktadır. Valilikler tarafından bu konu yakından takip edilmeli; yerinde ayrışma işlemlerine müsaade edilmemeli, ayrışmaların döküm alanlarında yapılması sağlanmalıdır.