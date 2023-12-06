Forbes Taylor Swift fırtınasını yazdı: Nasıl dünyanın en güçlü kadınlarından biri haline geldi

Forbes yazarı Maggie McGrath’ın yazdığı analizin başlığı “Taylor Swift’in Hüküm Devri: Milyarder Pop Yıldızı Niçin Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Biri Oldu” başlığını taşıyor. 33 yaşındaki Swift’in 17 yılda nasıl milyar dolarlık bir ikon haline geldiğinin anlatıldığı makalenin öne çıkan bölümleri şöyle:

Finansal bir hale yarattı...

* Swift olağanüstü kariyerinin 17 yılında Swift hiç bu kadar ekonomik, kültürel ve politik nüfuza sahip olmamıştı. Tüm bunlar onun Forbes'un Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinde 2022'de 79. sıradan bu yıl 5. sıraya yükselmesine neden oldu.

* Eras turnesinin rekor kıran başarısı sayesinde Swift Ekim ayında milyarder oldu ve Jay-Z (net varlığı: 2,5 milyar dolar) ve Rihanna (1,4 milyar dolar) gibi isimlerin arasına katılarak on haneli rakamlara ulaşan nadir ses sanatçısı oldu.

* Kariyerinin üç buçuk saatlik bir retrospektifini sunan Eras turnesi, ABD'deki 66 gösteri boyunca yaklaşık 850 milyon dolar hasılat elde etti. Turnenin ilk ayağı Swift'in kasasına vergi sonrası 190 milyon dolar ekleyerek net varlığını 1,1 milyar dolara yükseltti. Gösteri gelecek yıl Avrupa ve Asya'ya gidecek.

* Taylor Swift Etkisi olarak adlandırılan bu etki geniş bir finansal hale yarattı. Denver'daki iki gecelik turnesi, hayranlarının otel, restoran ve perakendecilere ortalama 1.300 dolar harcaması sayesinde Colorado'nun gayri safi yurtiçi hasılasına 140 milyon dolar ekledi.

Fotoğraf: DepoPhotos

Merkez'in Bej Kitabı'na girdi

* Philadelphia Merkez Bankası da Haziran Bej Kitabı'nda Swift'e atıfta bulunarak, Pennsylvanialı sanatçının Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da üç gece sahne aldığı Mayıs ayının, pandemi öncesinden bu yana şehirdeki otel gelirleri açısından en güçlü ay olduğunu belirtti. ABD Seyahat Birliği, Eras turnesinin ABD ayağının eyalet ekonomilerine toplu olarak 5 milyar dolardan fazla katkı sağladığını tahmin ediyor.

* Çalışma ekonomisi uzmanı ve Chicago Üniversitesi profesörü Carolyn Sloan, "O aslında birçok sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirket gibi" diyor ve ekliyor: "İzleyici kitlesi o kadar genç ve o kadar kadın ağırlıktaydı ki, insanlar bu işin ekonomik olarak ne kadar büyük olabileceğini hafife almış olabilirler. Bugün kimsenin bundan şüphe duyduğunu sanmıyorum."

* Ağırlıklı olarak genç ve kadınlardan oluşan izleyici kitlesi bu yıl Swift'i sinema gişesinde de takip etti. Swift burada da girişimci gücünü kullanarak Hollywood stüdyolarını baypas etti ve arkasında geleneksel bir pazarlama aygıtı olmamasına rağmen The Eras Tour'u Ekim ayında doğrudan AMC ile birlikte vizyona soktu.

Fotoğraf: DepoPhotos

Tam bir pazarlama makinesi

* Swift'in kendisi tam bir pazarlama makinesi. Pazarlama ajansı Hollywood Branded'in kurucusu Stacy Jones, şarkıcının son iki yılda 130 milyar dolardan fazla "kazanılmış medya" (ücretsiz tanıtımın tahmini değeri) topladığını tahmin ediyor.

* Kulaktan kulağa yayılan söylentiler ve Kansas City Chiefs'in futbol maçlarında stratejik olarak zamanlanmış birkaç gösteri, hayranları koltuklara oturtmak için fazlasıyla yeterli bir görünürlük sağladı. Film 93 milyon dolarlık bir açılış haftasonu yaptı ve dünya çapında 250 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

* Eras turnesi ve konser filminde olduğu gibi, Swift'in gücünün büyük bir kısmı işi üzerindeki doğrudan kontrolünden kaynaklanıyor. Daha etkileyici ve potansiyel olarak çok daha kazançlı olan ise, Swift'in kendisinden habersiz yapıldığını iddia ettiği 300 milyon dolarlık satışın bir parçası olan albümleri yeniden kaydederek şarkı kataloğunun mülkiyetini geri alma şekli.

* Swift şu ana kadar bu satışın bir parçası olan altı albümden dördünü yeniden kaydederek yayınladı. Bunlardan en sonuncusu olan 1989 (Taylor's Version), Ekim ayı sonunda yayınlandığında Spotify'da bir günde en çok izlenen sanatçı rekorunu kırdı.

Fotoğraf: DepoPhotos/ Ursula von der Leyen

Zirvede Ursula von der Leyen var

* Swift ne kadar heybetli olursa olsun, dünyanın en güçlü kadını değil. Bu unvan, politika ve bütçe kararları Avrupa'nın 450 milyon insanını etkileyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ait. Bu sayı yakında 500 milyonu geçebilir. Eylül ayında yaptığı yıllık birliğin durumu konuşmasında von der Leyen, Ukrayna ve Batı Balkanlardaki ülkeleri resmi AB üyesi yapma niyetini bir kez daha teyit etti.

İkinci sıra Lagarde’ın

* Bu yıl 2. sırada, yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemde Avrupa'nın para politikasını şekillendiren Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yer alıyor. Ayrıca Swift'in önünde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris (3 numara) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (4 numara) yer alıyor. Her ikisi de kendi pozisyonlarında görev yapan ilk kadınlar ve Meloni, İtalya anayasasında başbakanın doğrudan seçilmesine olanak tanıyacak reformlar önererek etkisini ortaya koyuyor.

* Marka uzmanı Jones, "Sert güce sahip tüm bu insanlar gerçekten güçlü kadınlar," diyor, "ama dünyayı Taylor Swift'in değiştirdiği gibi değiştiremeyecekler."