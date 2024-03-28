FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried 25 yıl hapis!

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hüküm giyen Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, New York'ta hakim karşısına çıktı. Bankman-Fried’in annesi Barbara Fried ve babası Allan Joseph Bankman da duruşmada hazır bulundu.



Savcılar, Bankman-Fried'in "tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini ve muhtemelen son on yılın en büyük dolandırıcılığını" gerçekleştirdiğini ve kendi amaçları için 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunu kullandıklarını ifade etti. “Kripto Kralı” lakaplı Bankman-Fried’in avukatı Marc Mukasey, müvekkilinin FTX'in çöküşünden sonra müşterilerinin parasını geri almak için çok çalıştığını savundu.



Söz hakkı verilen Bankman-Fried, ise “Bir dizi kötü karar verdim. Yaptığım bir çok hata var" ifadelerini kullanarak, FTX müşterilerine “geri ödeme yapılabileceğini” ileri sürdü.

“Mantıksal olarak kusurludur ve spekülatif”

Yargıç Lewis Kaplan, "Sanığın FTX müşterilerine ve alacaklılara ödemelerin tamamının yapılacağı yönündeki iddiası yanıltıcıdır, mantıksal olarak kusurludur ve spekülatiftir" ifadelerini kullandı. Yargıç Kaplan, Bankman-Fried'ın siyasi olarak etkili olma dürtüsüyle hareket ettiğinin açık olduğunu söyleyerek, müşteri kayıplarına ilişkin Bankman-Fried'ın "korkunç suçların işlenmesiyle ilgili tek bir pişmanlık sözü bile söylemediğini" belirtti.



Yargıç Kaplan, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 7 suçtan suçlu bulunan Bankman-Fried’ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bankman-Fried, 13 Aralık’ta 2022’de Bahamalar’da yakalanmış ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Savcılar, Bankman-Fried hakkında 50 yıl hapis cezası talep etmişti.