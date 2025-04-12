Gabon, askeri darbeden 19 ay sonra seçime gitti

Gabon, askeri darbeden 19 ay sonra ülkeyi 7 yıl yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

"Yeni bir cumhuriyet doğuyor"

Gabon'da Geçiş Süreci Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Brice Clotaire Oligui Nguema, başkent Librevil'de oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Gabonlular için yeni bir cumhuriyet doğuyor." dedi.

Nguema, "Bir gurur ve mutluluk hissediyorum. Burada toplanan Gabonluların geçmişi geride bırakıp yeni bir cumhuriyete adım atmak istemesi beni sevindirdi. Özellikle 90 yaşında bir kadının oy kullanmaya geldiğini görmek çok duygulandırıcıydı. Kendisi umudunu kaybetmişti ama yeniden sandığa geldi. Bu, halkın seçimlere yeniden güven duyduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin şeffaf ve huzurlu geçtiğini belirten Nguema, "Temennimiz, en iyinin kazanması ve sürecin barış içinde tamamlanmasıdır." dedi.

Gabon'da 920 bin seçmen sandığa gitti

Yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu Gabon'da 920 bin seçmen cumhurbaşkanını seçmek için sandığa davet edildi.

Seçimin favorisi olarak, 2023'teki askeri darbenin lideri ve Geçiş Süreci Devlet Başkanı olan Nguema öne çıkıyor.

Nguema'nın en güçlü rakibi ise eski Başbakan Alain Claude Bilie By Nze olarak görülüyor.

Seçimlerde hiçbir adayın mutlak çoğunluğu elde edememesi durumunda ikinci tur yapılacak. İkinci turun tarihi, Gabon Anayasa Mahkemesince belirlenecek.

Gabon'da darbe

Gabon'da devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'teki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine getirilen Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema, 4 Eylül 2023'te düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül 2023'te "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.