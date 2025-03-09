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Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 48 bin 458'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülen 5 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Haber Merkezi
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Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 48 bin 458'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 5 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 37 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 458'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 897'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

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