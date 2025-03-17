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Gazze'de can kaybı 48 bin 577'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 577'ye çıktı. Son 24 saatte 3'ü İsrail'in yeni saldırılarında hayatını kaybeden 5 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de can kaybı 48 bin 577'ye yükseldi
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 3'ü enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 3'ü enkaz altından çıkarılan 5 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 577'ye, yaralıların sayısı ise 112 bin 41'e çıktı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

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