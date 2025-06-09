Avrupa’nın en yüksek maaşlı işleri belli oldu

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da maaşlar, sektörlere ve mesleklere göre farklılık gösteriyor. Son dönemde bazı meslekler, teknoloji ve otomasyonla birlikte yok olurken, yeni iş meslekler de ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak sağlık sektörü gibi alanlarsa önemini korumaya devam ediyor.

Avrupa’da en yüksek maaşlar hangi sektörde bulunuyor? Hangi meslekler çok kazandırıyor? Ancak maaş da her zaman tek belirleyici olmayabiliyor.

Euronews, küresel işe alım platformu Indeed’in verilerinden derlediği bilgilerle Avrupa’daki en yüksek ücretli pozisyonları inceledi.

Analizde, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda bulunurken, Mayıs 2024-Nisan 2025 arasındaki yıllık brüt kazançlar baz alındı. “Doktorlar ve cerrahlar” meslek grubu dışında tutularak ayrıca değerlendirildi.

İşte, en çok kazandıran meslekler:

1. Tıp ve diş hekimliği

Tıbbi danışmanlar, radyologlar, tıbbi direktörler, ortodontistler ve diş hekimleri tüm ülkelerde istikrarlı biçimde en çok kazanan meslekler arasında yer alıyor. Bu meslekler, tıbbi teknisyenlik, sağlık bilişimi, hemşirelik ve dişçilik gibi kategorilerde sınıflandırılıyor.

İngiltere'de dikkat çekici bir şekilde, en yüksek ücretli ilk 20 mesleğin yaklaşık yarısı sağlık alanındaki pozisyonlardan oluşuyor. Fransa’da da benzer bir tablo görülürken, en yüksek kazanan ilk dört mesleğin üçü sağlık sektöründe, özellikle dişçilik alanında yoğunlaşıyor.

2. Yöneticiler ve yönetim kademeleri

Genel müdür, strateji direktörü, proje direktörü ve teknoloji direktörü gibi unvanlar iyi kazandırıyor. Bu pozisyonlar, satış, bankacılık ve finans, teknoloji ve genel yönetim gibi sektörlerde bulunurken, liderlik rolleri birçok sektörde yüksek kazançlar sağlıyor.

3. Teknoloji ve BT uzmanları

Yazılım geliştirme, bilgi tasarımı ve dokümantasyonu ve Bilgi Teknolojileri (BT) operasyonları alanlarındaki (yazılım mühendisi, veri mühendisi ve SAP danışmanı) roller, özellikle Almanya ve Hollanda'da iyi kazanıyor.

4. Satış ve iş geliştirme

Giriş seviyesindeki satış rolleri daha az kazançlı olsa da satış direktörü, satış müdürü gibi üst düzeyde yüksek kazanç potansiyeli görülüyor. Bu meslekler, deneyimli satış profesyonellerinin, teknoloji veya yönetim rollerinde görülenlerle karşılaştırılabilir maaşlar kazanabildiği Almanya ve Hollanda'da genellikle yüksek ücretler paketlerle görev alıyor.

5. Hukuk, vergi ve finans

Vergi müdürü, iş hukuku veya istihdam avukatı ve mali kontrolör gibi pozisyonlar, özellikle Almanya ve İngiltere'de sürekli olarak yüksek ücretli olan mesleklerden oluyor. Bu görevler, hukuk, muhasebe, bankacılık ve finans sektörlerinde de olup, uzmanlık gerektiriyor.

İş piyasasında rekabetçi kalma

Meslekler, özellikle teknolojideki ilerlemelerle birlikte değişim içinde oluyor. Indeed Ekonomik Araştırmalar Direktörü Pawel Adrjan, "Hızla gelişen bir piyasada sürekli öğrenme şart. Daha önceki tüm teknolojik yeniliklerde olduğu gibi, yeni araçları, platformları ve metodolojileri proaktif bir şekilde öğrenen profesyoneller, ortaya çıkan teknolojilerle en verimli şekilde çalışmak için kendilerini daha rekabetçi bir şekilde konumlandıracaktır” dedi.

Almanya'da en çok kazandıran işler neler?

Almanya'da kurumsal vergi danışmanları 145 bin Euro ile en yıllık maaşı alan mesleklerden olurken, genel müdür ve satış müdürü gibi çeşitli satış pozisyonları, 107 bin 500 Euro ile 138 bin 243 Euro arasında değişen kazançlarla bu görevi yakından takip ediyor.

İş hukuku avukatı yılda 105 bin Euro kazanırken, bir avukat ise 93 bin 334 Euro alıyor.

Veri İşlemeye Yönelik Sistem Uygulamaları ve Ürünleri (SAP) danışmanları 100 bin Euro sınırının hemen altında kalırken, kıdemli sistem mühendisleri 95 bin Euro ile hemen arkasından geliyor.

BT güvenlik uzmanı ve teknik SAP danışmanı gibi diğer teknoloji rolleri yaklaşık 90 bin Euro kazanıyor.

Yönetim kategorisinde yer alan yöneticilerin kazançları ise yaklaşık 90 bin Euro oluyor. Listede sadece bir tıbbi unvan bulunuyor o da diş hekimleri ve yaklaşık 86 bin Euro kazanıyor.

Fransa'da diş hekimleri çok kazanıyor

Fransa'da diş hekimleri, yıllık ortalama 95 bin Euro ile en yüksek maaşla listenin başında yer alırken, onları 78 bin 750 Euro kazanan yine diş alanında çalışan ortodontistler takip ediyor.

Teknoloji sektöründe ağ mimarları 72 bin 361 Euro alırken, sağlık alanındaki tıbbi teknisyenler 70 bin Euro kazanıyor.

Üretim ve imalat alanında çalışan uyum görevlileri ortalama 67 bin 500 Euro kazanırken, alan yöneticisi ve satış temsilcileri yaklaşık 65 bin Euro ve 64 bin 855 Euro maaşla onu takip ediyor.

Dijital dönüşüm danışmanı ve mekanik tasarımcılar sırasıyla 62 bin 750 Euro ve 62 bin 500 Euro kazanıyor.

Mühendislik direktörü, emlak satış elemanı, operasyon direktörü, kıdemli satış temsilcisi, hesap yöneticisi, üretim direktörü, insan kaynakları direktörü, bulut mimarı (bulut BT uzmanı) ve kredi komisyoncusu danışmanı dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlar aynı medyan maaşları 60 bin Euro olarak bildiriyor.

İngiltere'de maaş sıralamasının başında sağlık hizmetleri geliyor

İngiltere'deki maaş yelpazesinin en tepesinde sağlık alanı yer alıyor ve en yüksek maaş alan ilk 20 pozisyondan dokuzu bu sektörde bulunuyor.

İngiltere'de mankenler 166 bin 390 Euro gibi çarpıcı bir yıllık gelirle listenin başında yer alıyor. Onları 145 bin 821 Euro kazanan tıbbi danışmanlar takip ediyor. Tıbbi direktörler ve radyologların her ikisi de 137 bin 566 Euro kazanıyor.

Sağlık sektöründe yüksek kazanç elde eden diğer kişiler arasında ortodontistler (130 bin 767 Euro), klinik danışmanları (125 bin 392 Euro), baş hemşirelik görevlileri (124 bin 793 Euro) ve klinik direktörleri (109 bin 442 Euro) yer alıyor.

Yardımcı diş hekimleri (116 bin 785 Euro) ve periodontistler (113 bin 808 Euro) de en çok kazananlar arasındadır. Sterlin cinsinden yıllık maaşları 96 bin ila 116 bin sterlin arasında değişiyor.

Üst düzey liderlik ve teknik roller de öne çıkıyor: Proje direktörleri 122 bin 528 Euro, teknoloji direktörleri 121 bin 821 Euro ve mikrobiyologlar 121 bin 313 Euro kazanıyorlar.

Hollanda'da yönetim, muhasebe ve yazılım geliştirme

Hollanda'da yönetim, muhasebe ve yazılım geliştirme alanlarındaki roller en iyi ücretler arasında yer alıyor.

Genel müdürler yıllık ortalama 115 bin Euro maaşla başı çekiyor.

Diğer en yüksek ücretli roller arasında iş kontrolörleri (80 bin Euro), ekip liderleri (78 bin 206 Euro) ve mühendisler (75 bin 208 Euro) bulunuyor.

Kontrolörler ve mali denetçiler gibi finans rolleri de iyi performans göstererek 72 bin 500 ila 75 bin 816 Euro arasında kazanıyor.

Satış ve teknoloji pozisyonlarındaki maaşlar 56 bin 500 ila 66 bin Euro arasında kümelenme eğiliminde. Satış müdürü, yazılım mühendisi, veri analisti ve hesap yöneticisi gibi rollerin tümü bu aralıkta yer alır.

İyi kazanmak için iyi bir üniversite diploması mı gerekiyor?

Pawel Adrjan, "Üst düzey bir üniversiteye gitmek, özellikle Fransa veya İngiltere gibi ülkelerde iş beklentilerini ve maaş potansiyelini kesinlikle etkileyebilir" derken, tarihi bir geçmişe sahip üniversiteler gibi seçkin eğitim kurumlarından mezun olmanın işgücü piyasasında bir yetenek sinyali olarak algılanabileceğini de belirtiyor ve şunları ekliyor:

"Bununla birlikte, Indeed'de hem İngiltere hem de Fransa'da gözlemlediğimiz son eğilimler, iş ilanlarında resmi eğitim gerekliliklerinin, özellikle BT ve veri bilimi gibi yüksek beceri gerektiren alanlarda daha az yaygın hale geldiğini gösteriyor ve bu da beceriye dayalı işe alımlara doğru kademeli bir geçiş olduğunu gösteriyor."

Gelecekte hangi sektörler daha kazançlı olacak?

Meslekler gelişmeye devam ettikçe, en yüksek maaşlı rollerin de değişmesi son derece doğal görülüyor.

Adrjan, "Önümüzdeki 5-10 yıl içinde yeşil enerji, yapay zekâ/üretken yapay zekâ, siber güvenlik ve biyoteknolojinin en çok kazandıran yeni iş unvanları üreteceğini tahmin ediyoruz derken, yapay zekâ etikçisi, kilit sürdürülebilirlik rolleri, üretken yapay zekâ mühendisleri ve iklim veri analistleri gibi rollerin ilgi gördüğünü ve bu alanlarda uzmanlığa olan talep arttıkça üst maaş kademelerine geçmelerinin muhtemel olduğunu açıkladı.