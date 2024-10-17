Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi

ILO ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın, işgal altındaki Filistin topraklarındaki ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor yayınladı.

Gazze'de yoksulluk oranı yüzde 100 sınırının altında

Raporda, Gazze’de nüfusun neredeyse yüzde 100'ü yoksulluk sınırının altında yaşarken Batı Şeria'da ise bu oranın 2023'te yüzde 12'den yüzde 28'e yükseldiği belirtildi.

ILO'nun raporunda, saldırıların, iş gücü piyasası ve ekonomide benzeri görülmemiş ve kapsamlı bir yıkıma neden olduğu ifade edilerek, Gazze’de, altyapının yıkılması, işçi ve işverenlerin sürekli yerlerinden edilmesi gibi nedenlerle ekonomik faaliyetin neredeyse durma noktasına geldiği aktarıldı.

Gazze ve Batı Şeria'da işsizlik oranı yükseldi

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ortalama işsizlik oranının son bir yılda ortalama yüzde 51,1'e yükseldiği kaydedilen raporda, "Batı Şeria'da işsizlik oranı Ekim 2023'ten Eylül 2024'e kadar ortalama yüzde 34,9 iken, Gazze'de sarsıcı bir düzeye, ortalama yüzde 79,7'a yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, savaşın daha geniş ekonomik bedellerine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında gerçek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yıl ortalama yüzde 32,2 düştü. Batı Şeria ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,7'lik bir daralma yaşandı. Gazze Şeridi'ndeki GSYH ise yüzde 84,7 azaldı."

Gerçek GSYH'deki bu daralmanın, işgal altındaki Filistin topraklarının yakın tarihinde benzeri görülmemiş bir oranda olduğuna işaret edilen raporda, "2001'de İsrail işgaline karşı ikinci Filistin ayaklanmasının (İkinci İntifada) en şiddetli ekonomik gerilemesi sırasında bile gerçek GSYH yüzde 14,9 düştü. Bu da mevcut düşüşün ölçeğinin yarısından daha az." ifadeleri kullanıldı.

"Ekonomik sıkıntılar hızlı bir şekilde artıyor"

Raporda, ikinci yılına giren savaş nedeniyle, işgal altındaki Filistin topraklarında genelinde ekonomik sıkıntıların hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği bildirilerek, Gazze Şeridi'nde nüfusun neredeyse tamamının artık yoksulluk içinde olduğu ve ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir vahim durumun yaşandığı belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Arap Ülkeler Bölge Direktörü Ruba Jaradat, Gazze Şeridi'ndeki savaşın etkisinin, can kaybı, umutsuz insani koşullar ve fiziksel yıkımın çok ötesinde bir bedel ödettiğinin altını çizdi.

Jaradat, "(Savaş) Gazze'nin sosyo-ekonomik manzarasını kökten değiştirirken, Batı Şeria'nın ekonomisini ve iş gücü piyasasını da ciddi şekilde etkiledi. Bunun etkisi gelecek nesiller boyunca hissedilecek." ifadelerini kullandı.