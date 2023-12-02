Gazze'de kimin hedef olacağına yapay zekâ karar veriyor

Mayıs 2021'de Gazze'de yaşanan 11 günlük savaşın ardından yetkililer, İsrail'in makine öğrenimi ve gelişmiş bilgi işlem kullanarak "ilk yapay zekâ savaşını" yürüttüğünü açıklamışlardı.

İsrail ordusunun şimdi de Hamas'a karşı "hızlı bir tempoda hedef üretmek" için Habsora (İngilizce İncil) adlı yapay zekâ tabanlı bir sistem kullanıldığı iddia ediliyor.

İncil ve onun İsrail'in Gazze'deki savaşındaki merkezi rolü hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İsrail hedef tümeninin, Hamas veya İslami Cihad militanı olduğundan şüphelenilen kişilerin özel evleri gibi hedeflere saldırmak için otomatik öneriler üreten bir yapay zekâ kullandığı iddia ediliyor.

Yapay zekâ ile güçlendirilmiş hedef tümeni

Yakın zamana kadar İsrail Savunma Kuvvetleri Başkanı olarak görev yapan Aviv Kochavi verdiği bir röportajda, hedef tümeninin "yapay zekâ yetenekleriyle güçlendirildiğini" ve yüzlerce subay ve askeri içerdiğini açıklamıştı.

Savaştan önce yayınlanan röportajda, bunun "çok büyük miktarda veriyi herhangi bir insandan daha etkili bir şekilde üreten ve bunları saldırı hedeflerine dönüştüren bir makine" olduğunu söyledi.

Kochavi'ye göre, İsrail'in Mayıs 2021'de Hamas'la yaptığı 11 günlük savaşta “bu makine etkinleştirildiğinde” günde 100 hedef üretiyordu. "Bunu perspektife koymak gerekirse, geçmişte Gazze'de yılda 50 hedef üretiyorduk. Artık bu makine günde 100 hedef üretiyor ve bunların yüzde 50'si saldırıya uğruyor."

Algoritma kullanılıyor

"Yapay zekâ hedef bankası" tarafından önerilen saldırıların hassasiyeti, İsrail medyasında yayımlanan birçok raporda vurgulandı. Yedioth Ahronoth günlük gazetesi, birimin "mümkün olduğunca olaya karışmayan sivillere zarar verilmemesini sağladığını" iddia etti.

Eski bir üst düzey İsrail askeri kaynağı İngiliz The Guardian'a, yapay zekânın saldırıdan kısa bir süre önce bir binayı tahliye eden sivillerin oranına ilişkin "çok doğru" bir ölçüm kullandığını söyledi. “Ne kadar sivilin kaldığını değerlendirmek için bir algoritma kullanıyoruz. Bize trafik sinyali gibi yeşil, sarı ve kırmızı veriyor.”

İsrail ordusunun yapay zekâyı nasıl kullandığına dair yavaş yavaş ortaya çıkan tablo, dünyanın dört bir yanındaki gelişmiş orduların savaş alanında karmaşık ve şeffaf olmayan otomatik sistemlerin kullanımını genişletmesi nedeniyle sivillere yönelik risklerin arttığını gözler önüne seriyor.