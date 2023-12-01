Gazze'de ölenlerin sayısı bir günde 178'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün "insani ara"nın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi. İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 69 kişi daha artarak, çocuğu kadın ve çocuk, 178'e yükseldi, 589 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı bir önceki açıklamasında İsrail'in bugünkü saldırılarında 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.