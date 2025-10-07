Gazze’deki kayıp tablosu ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 67 bin 173 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının 2 yılı geride bıraktığı hatırlatıldı.

Uluslararası sağlık örgütlerinin Gazze Şeridi'nde geriye kalan sağlık sistemini kurtarmaları için acil müdahaleye çağrıldığı açıklamada, "Gazze'de yaşananlar bir kriz değil, insan varoluşunun temel direği olan sağlık sisteminin 730 gün boyunca şiddetli saldırılara maruz kalmasıdır." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemine karşı soykırım suçu işlediği vurgulanan açıklamada, Gazze'deki hastanelerin İsrail'in dolaylı saldırıları sonucu içi boş beton bloklara dönüştüğüne vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda ölenlerin sayısının 67 bin 173'e ulaştığı belirtilen açıklamada, bunlar arasında 20 bin 179 çocuk, 10 bin 427 kadın ve 4 bin 813 yaşlının olduğu kaydedildi.

1701 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 169 bin 780'a çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanı sayısı da 1701'e ulaştı." denildi.

Soykırım saldırılarında ayrıca 362 sağlık çalışanının İsrail ordusu tarafından alıkonularak zorlu koşullarda tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki 38 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı ve geriye kalan 13 hastane de kısmen hizmet verebiliyor. İşgalci Gazze Şeridi'ndeki 157 sağlık merkezinden 103'ünü yıktı, 54 tanesi ise kısmen faaliyet gösteriyor."

Tel Aviv yönetiminin uyguladığı sıkı abluka nedeniyle bölgeye ilaç ve tıbbi teçhizat ulaşamadığı için bölgedeki hasta ve yaralıların durumunun her geçen gün kötüleştiği hatırlatılan açıklamada, geçen yıl hastanelerdeki yatak kapasitesi yüzde 82 oranında kullanılırken bu yıl ise yüzde 225 oranında kullanıldığına işaret edildi.

İsrail ordusunun doğrudan saldırılarda hastanelerin elektrik sistemleri ve oksijen santrallerini de hedef aldığına dikkati çekilen açıklamada, bölgedeki 35 oksijen santralinden 25'i ve 110 elektrik santralinden 61'inin hizmet dışı kaldığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de 2 yıldan beri "açlığı" bir silah olarak kullanarak savaş suçu işlediği hatırlatılan açıklamada, açlık sebebiyle 154'ü çocuk, 460 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de 5 yaş altı 51 bin 196 çocuğun yetersiz beslenmeden etkilendiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden 4 bin 900 uzun sürekli tedavi ve rehabilitasyona muhtaç olduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını kapalı tutarak 18 bin hasta ve yaralının yurt dışında tedavi görmesine engel olduğu anımsatılan açıklamada, bunlar arasında 5 bin 580 çocuk olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarında 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin toplandığı bir alanı, yerinden edilmiş sivillerin çadırını, bir apartman dairesini ve yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı bombaladığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini hedef alan topçu saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri tarafından Gazze kentinin En-Nasr bölgesi ve Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne de ateş açıldı, Sabra Mahallesi'nde bazı binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir yardım dağıtım noktasında insanı yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı, saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu da 8 Filistinli yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri, Han Yunus'un merkezi ve güneyini yoğun şekilde hedef almaya, savaş uçakları da kentin kuzey ve orta kesimlerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırıları Gazze'de günlük 77 çocuğu yetim bıraktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında günlük 77 çocuk yetim kalmasına sebep oldu." denildi.

Gazze'de 8 Ekim 2023'den beri İsrail saldırıları nedeniyle günde ortalama 29 Filistinli kadının dul kaldığı belirtilen açıklamada, bombardımanın ayrıca günlük 16 hamile kadının düşük yapmasına yol açtığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 yıldan bu yana sürdürdüğü soykırımda ölenlerin sayısı 67 bin 173'e, yaralı sayısı ise 169 bin 780'a ulaştı.

İsrail saldırılarında ölenlerden 20 bin 179'u çocuk, 10 bin 427'si kadın ve 4 bin 813'ünün yaşlı olduğu ifade edildi.

"Gazzeli çocuklar hiçbir çocuğun asla görmemesi veya yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı"

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'de "eşi benzeri görülmemiş" ölçekte şiddet uyguladığını belirten Pires, İsrail'e bölgeyi 2 yıldır hedef alan acımasız saldırılarını durdurması ve ateşkes çağrısında bulundu.

Pires, "Neredeyse 2 yıldır çocuklar bu krizde en ağır bedeli ödedi. Ortalama her 17 dakikada bir çocuk öldürülüyor veya sakat kalıyor. Bu rakam şaşırtıcı ve kabul edilemez." dedi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların yetim kaldıklarını veya defalarca yerlerinden edildiklerini vurgulayan Pires, "(Gazzeli çocuklar) Hiçbir çocuğun asla görmemesi veya yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı. Çocuklar ciddi fiziksel ve psikolojik travmalar yaşıyor." ifadesini kullandı.

Pires, Gazze'ye insani yardım erişiminin defalarca reddedilmesi nedeniyle yaşanan tehlikeye dikkati çekerek, prematüre bebekler için acil ihtiyaç duyulan kuvöz ve solunum cihazlarının getirilmesine izin verilmediğini söyledi.

Hayatta kalabilmek için oksijen maskesi paylaşan çocuklar olduğunun altını çizen Pires, "Gazze'de her 5 bebekten 1'i prematüre doğuyor. Yetersiz beslenme arttı, son 2 ayda 10 binden fazla çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konuldu." dedi.

Gazze kentinden yaklaşık 2 bin 400 çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi gördüğünü aktaran Pires, bunların tedaviden mahrum kalmasının ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

İsrail, son 2 yılda 20 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdürdüğü 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan gözaltılar hakkında bir rapor yayınladı.

Raporda, son 2 yılda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 binden fazla Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 1660'ının çocuk, 595'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu gözaltılar sırasında Filistinlilere ve ailelerine karşı saldırı ve kötü muamelelerde bulunduğu ifade edildi.

İşkence ve kötü muamelenin giderek arttığı İsrail hapishanelerinde ise son 2 yılda 46'sı Gazze Şeridi'nden alıkonanlar olmak üzere 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik aç bırakma, fiziksel ve psikolojik işkence, cinsel saldırı gibi suçlar işlendiğine dikkati çekildi.

Raporda ayrıca 2 yıl önce İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli sayısı 5 bin 250 iken bugün itibarıyla bu sayının 11 bin 100'den fazla olduğu belirtildi.