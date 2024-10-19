Giydiği tişörtteki yazı yüzünden uçaktan indirildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Catherine Banks isimli deniz piyadesi gazisi, San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Delta Havayolları'na ait uçağa bindi.

Ancak Banks, ekstra ücret ödediği koltuktan uçuş görevlisi tarafından indirildi. Ne yaptığı konusunda fikri olmayan gazi, giydiği tişört yüzünden uçaktan indirildiğini öğrendi.

ABD Deniz Piyadeleri’nde 22 yıl boyunca görev yapan Banks’in tişörtünde şu ifadeler yer alıyordu:

"İçinizdeki savaşa teslim olmayın. Gazilerin intiharlarına son verin.”

"Uçağa geri dönmenin tek yolu..."

Şaşkınlığa uğrayan Banks, Delta çalışanına bir gazi olduğunu açıkladı. Banks, uçuş görevlisinden "Senin verdiğin hizmet umurumda değil. Uçağa geri dönmenin tek yolu üstündekini hemen şimdi çıkarman” yanıtını aldığını söyledi.

Banks, tişörtünün, gazilere yardım ettiği işinin sembolü olduğunu ve çıkarılmasının kendisini küçük düşürdüğünü söyledi. Gözyaşlarına boğulan kadın yaşadıklarını "Sanki ruhumu aldılar gibi hissediyorum. Ben kötü bir insan değilim ve o tişörtle kendimi ve gazileri desteklememe izin verilmeli" diyerek anlattı.

Giydiği tişörtü değiştirmek zorunda kalan kadın, ekstra ücret ödediği koltuk yerine farklı bir yerde uçuşunu yapmak zorunda kaldı.

Yaşananlar dolayısıyla uçuş gecikirken, gazi kadın aktarmalı uçuşunu da kaçırdı.

Banks'in giydiği tişört, gazileri ve ailelerini onurlandırmak için çalışmalar yürüten bir kar amacı gütmeyen bir kurum tarafından satılıyor. Toplanan paralar, görevlerinin ardından travma yaşayan gazilere psikolojik destek sağlamak için de kullanılıyor.

11 Eylül’den sonra 30 bin asker yaşamına son verdi

ABD’de yürütülen bir çalışma, 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları sonrası ülkede binlerce askerin hayatına son verdiğini ortaya koymuştu.

AD’nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesinden Thomas Howard Suitt’in yürüttüğü araştırma, ülkenin daha saldırgan bir dış politika izlemeye başladığı, Irak ve Afganistan’ın işgaline zemin hazırlayan 11 Eylül saldırıları sonrası, göreve alım esnasında ya da görev sonrası 30 bin 177 askerin yaşamına son verdiğini ortaya koymuştu.