Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi'de kamp kuranların hiçbirini Filistin ve Lübnan'da göremedik

Şişli'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile 81 vilayetteki muhtarların tamamına samimi hizmetleri için teşekkür ettiğini, selam ve sevgilerini gönderdiğini belirterek, ebediyete intikal eden muhtarları rahmetle yad ettiğini söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediyelerle muhtarlıklarda da değişimler yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Muhtarlarımızın bazısı tekrar güven tazelerken, bir kısmı da bayrağı yeni kardeşlerimize devretti. Türk demokrasisinin gücünü, olgunluğunu ve kapsayıcılığını son seçimlerde bir kez daha görmüş olduk. Görevi devreden muhtar kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, yeni seçilen kardeşlerime de Mevla'dan üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik"

Erdoğan, mahalle ve köylerine hizmet mücadelelerinde muhtarların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade ederek "Aziz milletimizin teveccühüyle 10 yıl önce cumhurbaşkanı olarak seçildiğimizde Türk demokrasisini tanıştırdığımız yeniliklerden biri muhtarlar toplantısıydı. 2015 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantımızda devletin zirvesiyle yerel demokrasinin sembolü olan muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik. Milletin evi olarak tarif ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aynı zamanda muhtarlarımızın da evi haline dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından 40 binden fazla muhtarımızla bir araya geldik. İstişare ettik, ülkenin ve milletin meselelerine ortak akılla çözüm yolları aradık. Muhtar kardeşlerimle sadece aramızdaki gönül köprülerini değil, milletimizin birlik ve beraberliğini de sağlamlaştırdık." dedi.

Son toplantıda Cumhuriyetin 100. yaşını temsilen 81 ilden 2023 muhtarla bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün İstanbul'da 39 ilçeden 950 muhtarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.

Erdoğan, toplantıya gelen her muhtara şükranlarını sunduğunu, bu toplantıya vesile olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ekibini tebrik ettiğini kaydetti.

"Kamu kurumlarının kapıları sizlere tüm Türkiye'de açıldı"

Muhtarlarla yaptığı toplantıların, ülkenin en köklü kurumlarından olan muhtarlık kurumuna yönelik bakış açısını değiştirdiğini, özellikle bürokrasi, siyaset ve yerel yönetimlerde farklı bir hava estirdiğini çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, "Biz devletin zirvesinin kapılarını muhtarlarımıza açtıkça bu hava dalga dalga illere, ilçelere, beldelere kadar yayıldı. Kamu kurumlarının kapıları sizlere tüm Türkiye'de açıldı. Sizinle yakın muhabbetimizin elbette başka sonuçları da oldu. Daha önce 'muhtar' deyince burun kıvıranlar, toplantılarımız sayesinde geç de olsa, mecburiyetten ve mahcubiyetten dolayı da olsa yaptığınız işlerin gerçek değerini anlamaya başladı. İşin samimiyeti bir tarafa bizim için aslolan sonuçtur. Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır. Çünkü muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar aynı zamanda demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Gezi olaylarında 1 ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin ve Lübnan'da göremedik"

"50 bin masum insan tüm dünyanın gözleri önünde katledildi" diyen Erdoğan "100 bini aşkın yaralı var. Gazze'de 2 milyon, Lübnan'da 1 milyondan fazla insan yıllardır yaşadığı toprakları terk etmek zorunda bırakıldı. Netanyahu denilen gözü dönmüş caninin elinde Avrupa, ABD, BMGK adeta oyuncak olmuş durumda. Bir tanesi çıkıp 'bu alçaklık' diyemedi. Kadın hakları kuruluşların gıkı dahi çıkmadı. Gezi olaylarında 1 ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin ve Lübnan'da göremedik. Sustular, korktular, İsrail'i desteklemek üzere savunageldikleri tüm değerlerini ayakların altında ezdiler. İsrail hükümetini alkışlamak dışında hiçbir şey yapmadılar. 50 bin masumun katilinin sorumlusu elbette İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir. Son 1 senedir İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler, silah ve mühimmat gönderenler bu katliama alenen ortaktırlar. Gazzeli, Batı Şerialı, Lübnanlı çocukların ahı siyonistler kadar onlara kol kanat gerenlerin de peşini bırakmayacaklardır. Bu gerçeği korkusuzca tüm dünyada haykıran tek devlet Türkiye'dir." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz"

Sözlerini sürdüren Erdoğan "Bu asil milletin şerefli bir evladı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim, zulmü alkışlamadık, zalime asla boyun eğmedik. Birilerinin keyfi için kardeşlerimize sırtımızı dönmedik. İslam aleminde ve dünyada öne atılan daima biz olduk. Filistin halkına, Gazzeli çocuklara insanlık ve kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının tüm imkanlarıyla yanındayız. Şehadetleriyle destanlaşan Filistin direnişinin önderlerini, mensuplarını Gazze topraklarını mubarek kanlarıyla sunanları bugün bir kez daha tazimle selamlıyorum. İsmail Haniye kardeşimden sonra Hamas Lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'in tüm şehitlerini, tüm şehitlerimizi rahmetle yadediyorum." dedi.

"Mesele Türkiye olunca iç politika, dış politika diye bir ayrım mümkün değildir"

"Bu kırılma anında Türkiye'yi tarihin doğru tarafında tutmanın gayretindeyiz" diyen Erdoğan "Bizim temel politikamız ülkemizin bekasını korumak, 85 milyonun huzur, esenlik ve güvenliğini en üst düzeyde temin etmektir. Vatanımıza kast eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Ne 782 bin kilometre kare vatan toprakları üzerinde ne de misakı milli coğrafyası üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyiz. İsrail yayılmacılığına dikkat çektikçe ana muhalefetin başını çektiği kimi çevreler bizi olayları abartmakla itham ediyor. Haritalara bakmak yerine bunun iç politikayla ilgili olduğunu söylemekten utanmıyorlar. İsrailli yetkililer susarken onlar adına konuşan, canhıraş şekilde İsrail'i savunan mankurtlaşmış zihniyetle karşı karşıyayız. Mesele Türkiye olunca iç politika, dış politika diye bir ayrım mümkün değildir. Muhalefetin rahatlığı, umursamazlığı, gevşekliği bizi alakadar olmaz. Onlar affınıza sığınarak söylüyorum rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgedeki ateşi söndürmenin mücadelesini veriyoruz. Biz bölgedeki tehlikelerde ülkemizi nasıl uzakta tutarız diye bunun hesabını yapıyoruz." şeklinde konuştu.