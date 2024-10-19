Çömez'den çarpıcı 'yenidoğan çetesi' iddiası: Israrla ve iddiayla söylüyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Turhan Çömez partisinin genel merkezinde “yenidoğan çetesi”ne ilişkin konuştu.

"Sağlık Müdürü, kendi yavrun olsa uyuyabilecek misin?"

Çömez “Dünyanın her yerinde küvöz vardır. Türkiye’de de var ve yenidoğan bebeklerin sağlık riski olduğunda bu küvöz kullanılır. Bebeğin küvözde tutulmasının kriterleri vardır. Türkiye’de bunların hiçbiri yapılmamış. Devlet diyor ki, "Ben artık bu işleri yapmıyorum, muktedir değilim." Özel hastanelere devlet diyor ki, "Ne kadar küvöze çocuk alırsanız ben size bu kadar para vereceğim." Devlet, küvöze alınan parasını ödediğin milletin cebinden çıkan ve çocukların istikbalinden alınmış bu paraları verdiğin çetelerle ilgili bir denetleme yapmamış. Bundan dolayı bu hastanelerdeki çocuklar gereksiz yere küvöze konuyor, çocuklar ölüyor. Eski İl Sağlık Müdürü ve yeni Sağlık Bakanı, kendi yavrun olsa uyuyabilecek misin?" dedi.

"Israrla ve iddiayla söylüyorum bu rakam 12'den çok daha fazla"

Para uğruna yeni doğan bebeklerin özel hastanelere sevk edilmelerini sağlayıp, bazı bebeklerin de ölmelerine neden olmakla suçlanan çeteyle ilgili Çömez "Yürekli bir savcı çıkmış ve konuyu araştırmaya başlamış. Fakat çetebaşı, o kadar derin ilişkileri var ki, o kadar kirli ve grift bağlantıları var ki. Erdoğan, MİT Başkanı, eski İçişleri Bakanı Soylu ile resmi var. Çetebaşı bu ülkede boy boy resim çektirip çakarlı araçlarla geziyor. O çakarlı araçla gidip, savcının odasını basarak yakasına yapışıyor, hesap soruyor savcıya. Sonra kıyamet kopuyor. Konu araştırılıyor ve 12 tane yeni doğmuş bebeğin katledildiği ortaya çıkıyor. Devletin düştüğü hale bakın. Israrla ve iddiayla söylüyorum bu rakam 12'den çok daha fazla." ifadelerini kullandı.