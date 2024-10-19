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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya gelerek, kamuoyunun gündemindeki önemli konular hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.

Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.

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