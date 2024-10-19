Google’dan Gemini kısıtlamasının ardından reklam yasağı kararı! Birkaç hafta sürmesi bekleniyor

Google, seçim günü sandıklar kapandıktan sonra ABD seçimleriyle ilgili tüm reklamları geçici olarak askıya alma kararı aldı. Bu politika, 2020’dekine benzer şekilde, seçim günü sonrasında oy sayımının uzaması ihtimaline karşı yanlış bilgi ve kafa karışıklığını önlemek amacıyla yeniden uygulanıyor.

“Reklamları geçici olarak durduracağız”

Google sözcüsü Michael Aciman, Politico’ya yaptığı açıklamada, “Geçmişte yaptığımız gibi, 5 Kasım’da son sandıklar kapandıktan sonra ABD seçimleriyle ilgili reklamları geçici olarak durduracağız” dedi. Aciman, “Seçim günü sonrasında oy sayımının devam etme olasılığı göz önüne alındığında, olası kafa karışıklığını sınırlamak ve ihtiyatlı davranmak adına bu politikayı uyguluyoruz.” diye ekledi.

“Yasağın birkaç hafta sürmesi bekleniyor”

Google Ads, Display & Video 360, YouTube Ads, Google Ad Exchange ve Shopping Ads’i kapsayacak olan politika, ABD’de adaylar, oylama önlemleri, seçim süreçleri ve sonuçlarına atıfta bulunan reklamların yayınlanmasını yasaklayacak.

Yasağın birkaç hafta sürmesi beklenirken, eyalet veya federal seçim yetkililerinin yürüttüğü kamu bilgilendirme kampanyası reklamlarını etkilemeyecek.

Yapay zekâ sohbet robotu Gemini’ye de seçim kısıtlaması gelmişti

Google’ın seçim günü sonrası seçim reklamlarını durdurma kararı, seçimlere müdahale ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek için daha geniş bir stratejinin parçası. Şirket, bu yıl içinde yapay zekâ sohbet robotu Gemini’nin yanıtlayabileceği seçimle ilgili sorulara da kısıtlamalar getirmişti.