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İETT, sürüş sırasında sigara içen şoförün sertifikasını iptal etti

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), sosyal medyada sürüş esnasında sigara içtiği görüntüleri paylaşılan bir özel halk otobüsü şoförü hakkında idari işlem başlatıldığını ve sürücü sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
ANKA
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İETT, sürüş sırasında sigara içen şoförün sertifikasını iptal etti
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), sosyal medyada sürüş esnasında sigara içtiği görüntüleri paylaşılan bir özel halk otobüsü şoförü hakkında idari işlem başlatıldığını ve sürücü sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.

Olayın Tuzla ilçesinde, 9 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştiği bildirildi. İETT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu olayın Öztaş Ulaşım AŞ’ye ait bir özel halk otobüsünde meydana geldiği, olayın ardından ilgili şoförün toplu ulaşım aracı sürüş sertifikasına el konularak sertifikanın iptal edildiği ifade edildi.

“Cezai yaptırım uygulanacak”

Açıklamada, olayın ardından İETT'nin Özel Taşımacılık Ulaşım Kurulu’nda ayrıca cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili süreçlerin sürdüğü bildirildi.

İETT, açıklamasını “her seferinde daha iyiye hedefiyle” İstanbul halkına güvenli ve kaliteli toplu ulaşım hizmeti sunmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayarak sonlandırdı.

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