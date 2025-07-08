İETT, klima denetimini sıkılaştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, günlük ortalama 1 milyon 400 bin kilometre yol kat eden, yaklaşık 64 bin seferle 5 milyona yakın yolculuk gerçekleştiren İETT, tüm araçlarını her gece kapsamlı bir temizlik, bakım ve kontrol işleminden geçiriyor.

Sefer öncesi yapılan teknik kontrollerin yanı sıra özellikle yaz aylarında klima performansı da detaylı kontrol ediliyor.

İETT Filo Yönetim Dairesi Başkanlığı’nın 24 saat esasına göre çalışan ekipleri, İstanbul’un dört bir yanında İETT’nin kendi araçları dışında özel halk otobüsleri için de klima denetimlerini aralıksız sürdürüyor.