Deneyimli diplomattan İsrail’e uyarı: 'Türkiye’ye bazı şeyleri diretmesi bence doğru değil'

ANKARA

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, İran’a yönelik İsrail ve ABD saldırıları ve Ortadoğu’daki gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendirdi.

Geçmişte İran Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’nda Ortadoğu Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerinde de bulunan E. Büyükelçi Aran, Türkiye’nin bölgenin en güçlü ülkelerinden biri ve NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, “Bu ülkeye kimsenin dalaşması, öyle bir şey, talepte bulunması durumu yok ortada. ..Ortadoğu'da zar atar gibi şimdi o ülke düştü, bu ülke düştü, sıra geldi gibi. Öyle değil. Bu (gelişmeler) bizim için rahatsızlık verici bir unsur fakat Türkiye'yi böyle ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünmek bence gereksiz.” dedi.

Türkiye-İsrail ilişkileri

Türkiye ve İsrail’in ilişkilerin geçmişte makul seviyede olduğunu, bölge ülkelerinin Türkiye aracılığıyla isteklerini bu ülkeye itebildiği bir ortam bulunduğunu hatırlatan Bozkurt Aran, bu zeminin kaybedildiğini hatırlattı.

“İsrail'in Türkiye bakımından bir tehdit olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Yani Türkiye'yi direkt bir tehdit olarak düşünmüyorum” diyen Bozkurt Aran, İİsrail’in bölgede var olmaya çalışan, nüfus bakımından küçük bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Böyle böyle bir toplumun tutup da yani Türkiye'ye kafa tutması, Türkiye'ye bazı şeyleri diretmesi bence doğru değil” ifadesini kullandı.

Çözüm zaman alacak: Sorunlar çözüm arayışını hızlandırır mı emin değilim

Mevcut çatışma halinin çözümüne ilişkin olarak kısa vadede bir çözüm beklemediğini, başta Gazze’ye yapılan saldırı ve Filistin halkının halkının çektiği ıstırap olmak üzere, Suriye ve İran’daki istikrarsızlık dahil bir dizi büyük sorunun olduğunu hatırlatan Bozkurt Aran, Birleşmiş Milletler’in sorunun çözümüne katkı veremediğini, sorunun çözümünün zaman alacağı tahmininde bulundu.

Aran, şunları kaydetti:

“Yeni bir düzen olabilir mi zaman içinde? Ben bu bunun çok zaman alacağını düşünüyorum. Bu kriz (yeni düzen arayışını) hızlandırır mı, ondan da çok emin değilim. Yeniden bir düzenin kurulabilmesi için bazı ülkelerin girişimlerinin mevcut krizin çözümünde etkili olabileceğini tahmin ediyorum. ‘Farklı bir şeyler yapalım mı’ deme arzusunu hissedebilirler ama doğrusu mevcut düzende uluslararası ilişkileri düzene sokmak bakımından yeterli olmayacağını düşünüyorum.”

Doğu Akdeniz hidrokarbonları ve ticaret yolları

E. Büyükelçi Bozkurt Aran, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının mevcut saldırı ve operasyonlarla ilişkisine yönelik olarak soruya, “Bu kaynakların ne şekilde kullanılacağı, batı alemine, Avrupa pazarına nasıl ulaştırılabileceği çok netleşmiş değil. Fakat ne olursa olsun, Türkiye bu konuda yani taleplerini her defasında iletiyor. Yani düşüncelerini de söylüyor. Hidrokarbon yataklarından savaşlar çıkıyor diye düşünmek şu anda bence çok doğru değil. KKTC'nin ve Türkiye'nin bu alandaki haklarını korumak tabii Türkiye'nin ana görevi. Yani bundan bunun dışında düşünmek mümkün değil. Bunu yapabilecek kudrette mi Türkiye? Bence kudrette” dedi.