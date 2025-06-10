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Göçmen protestoları kızışıyor: Trump’ın 500 deniz piyadesi yollayacağı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Los Angeles'ta devam eden protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Göçmen protestoları kızışıyor: Trump’ın 500 deniz piyadesi yollayacağı iddia edildi
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ABD basını, California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar devam ederken yeni bir iddia ortaya attı.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı iddia edildi

Haberlerde, deniz piyadelerinin hafta sonu California Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass'ın onayı olmaksızın Los Angeles'taki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı öne sürüldü.

Ulusal Muhafız birlikleri gibi bu konuşlandırılacağı iddia edilen deniz piyadelerinin Trump'ın İsyan Yasası'na başvurmadığı sürece tutuklama gibi kolluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

Trump, 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirmişti

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı. Los Angeles'ta şu ana kadar yaklaşık 300 Ulusal Muhafız sokaklara konuşlandırıldı.

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