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Gösteri uçuşu yapan uçak yere çakıldı! İki pilot hayatını kaybetti

Bulgaristan'da havacılık gösterileri öncesinde antrenman uçuşu yapan L-39 Albatros düştü, iki pilot hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Gösteri uçuşu yapan uçak yere çakıldı! İki pilot hayatını kaybetti
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Bulgaristan'da havacılık gösterileri öncesinde antrenman uçuşu yapan L-39 Albatros yere çakıldı, iki pilot hayatını kaybetti.

İki kişi yaşamını yitirdi

Bulgaristan Hava Kuvvetleri’ne ait L-39ZA Albatros tipi uçağın düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Graf Ignatievo Hava Üssü’nde yapılacak uçuş gösterisinin provası için havalanan uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kazada uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, uçuş gösterilerinin de iptal edildiği bilgisi verildi.

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