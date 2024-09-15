DHMİ'de yeni dönem: Enes Çakmak göreve atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin’in yerine Enes Çakmak atandı.

Enes Çakmak, yeni dönemde DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapacak. Çakmak, Nisan 2021’den bu yana DHMİ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Akkaya getirildi.

Enes Çakmak kimdir?

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Anabilim Dalı) Kurumsal Yönetim ve Liderlik alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubunda İthalat ve İhracat Bölüm Koordinatörü olarak çalışma hayatına başlamıştır.

T.C. Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak görev yapmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığında CİMER Uzmanlığı görevini yürütmüştür.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Müşavir olarak görev yapmıştır. 14 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yayınlanan kararla DHMİ’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştır.