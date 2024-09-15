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AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem

Son Dakika... AFAD verilerine göre, Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem
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AFAD'ın internet sitesindeki verilere göre, saat 13.04'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.37 km olarak bildirildi.

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