AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem
Son Dakika... AFAD verilerine göre, Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD'ın internet sitesindeki verilere göre, saat 13.04'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.37 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [16.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-09-15
Saat:13:04:22 TSİ
Enlem:39.33333 N
Boylam:26.08806 E
Derinlik:8.37 km
Detay:https://t.co/b2EHsasbVo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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