Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması saat kaçta, nerelerde görülecek?

Her yıl gökyüzünde birçok doğa olayı gerçekleşiyor. Kimi zaman meteorlar gezegenimizin yakınından geçerken, kimi zaman Ay veya Güneş tutulması yaşanıyor.

Bu yıl da beklenen güneş tutulması için geri sayım başladı. Peki güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması saat kaçta ve nerelerde görülebilecek?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

2 Ekim, yani bugün Güney Yarımküre'nin bazı bölgelerinden halkalı güneş tutulması görünebilecek. Güney Amerika'nın büyük bir kısmı parçalı güneş tutulma anına şahitli etse de, bazı gözlemciler dar bir halkalı yol içinden Ay'ın etrafında bir “ateş çemberi”ne tanık olacaklar.

Kısmi tutulma 15:42 UTC'de başlarken, halkalı tutulma yaklaşık 16:50 UTC'de başlıyor. Maksimum noktası 18:45 UTC'de gerçekleşecek ve fenomen yaklaşık 21:47 UTC'de sona erecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLEBİLECEK?

Güneş tutulması, Hawaii Adaları'nın yaklaşık 1.700 mil güneybatısında, UTC saatiyle 16:54'te başlayacak ve 205 mil genişliğinde bir yol izleyecek. Süresi ise 5 dakika 39 saniye olacak. Tutulma, ülke ve bölgelere göre şu yüzdelik güneş kapanması ile yaşanacak:

Galapagos Adaları (%1)

La Paz, Bolivya (%1)

Rio de Janeiro, Brezilya (%9)

São Paulo, Brezilya (%10)

Buenos Aires, Arjantin (%42)

Montevideo, Uruguay (%42)

Santiago, Şili (%44)

Villarrica, Şili (%63)

El Calafate, Arjantin (%83)

Falkland Adaları (%84)

Güney Georgia Adası (%76)

Punta Arenas, Şili (%75)

Ushuaia, Arjantin (%72)

Fil Adası (%56)

Lockroy Limanı, Antarktika (%44)