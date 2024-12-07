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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon özür diledi: Sorumluluktan kaçmayacağım

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini belirterek halktan özür diledi. Yoon, “Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım" dedi.

Haber Merkezi
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon özür diledi: Sorumluluktan kaçmayacağım
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendisi tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararının ardından ilk kez halka seslendi.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” dedi.

Yaşananlardan “derin üzüntü duyduğunu” vurgulayan Yoon, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İkinci bir sıkıyönetim olmayacak”

Aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu açıklayan Yoon, “Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım” şeklinde konuştu.

İkinci bir sıkıyönetim ilan edileceğine dair söylentilere de değinen Yoon, “Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak” dedi.

Kendi görev süresi de dahil olmak üzere ülkenin geleceğini istikrara kavuşturma görevini Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) emanet edeceğini kaydeden Yoon, konuşmasını “Halkımıza yaşattığım endişeler için bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.

Yoon’un, siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararının ardından ilk konuşmanı Ulusal Meclis'te bugün yapılacak “görevden azil” oylamasının hemen öncesinde yapması dikkat çekti.

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