İngiltere’den Abramovich’e uyarı: Chelsea’nin satışından elde edilen gelir Ukrayna’ya gitmezse dava açılacak

BBC'nin haberine göre İngiltere hükümeti, Rus oligark Roman Abramovich’e dava açmaya hazırlanıyor. Hükümet, Abramovich’in 2022’de sattığı Chelsea Futbol Kulübü’nden elde edilen 2,5 milyar sterlinlik gelirin Ukrayna’daki savaş mağdurlarına aktarılmaması halinde yasal yollara başvuracağını açıkladı.

2,5 milyar sterlin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Abramovich’e uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere’de bir banka hesabında dondurulmuş durumda.

Hazine Bakanı Rachel Reeves ve Dışişleri Bakanı David Lammy’nin yaptığı ortak açıklamada, “Müzakerelere açık olmayı sürdüreceğiz, ancak gerekirse bu süreci yargıya taşıma konusunda kararlıyız” diye konuştu. Açıklamada, “Ukrayna’daki savaşın mağdurlarının bu gelirden mümkün olan en kısa sürede faydalanmasını sağlamak istiyoruz” denildi.

“Tüm savaş mağdurları” mı, sadece Ukraynalılar mı?

Roman Abramovich, Chelsea satışından elde edilen gelirin “Ukrayna’daki tüm savaş mağdurlarına” ulaştırılmasını istediğini belirtiyor. Bu ifade, yardımların yalnızca Ukraynalılarla sınırlı kalmaması, Rusya’daki etkilenen sivilleri de kapsaması anlamına geliyor. Ancak İngiltere hükümeti, fonun yalnızca Ukrayna içindeki insani yardımlara ayrılması gerektiği görüşünde.

Hükümet, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalini “yasadışı ve tam kapsamlı” olarak tanımlayarak, satış gelirinin sadece Ukraynalı mağdurlar için kullanılmasını istiyor. Reeves ve Lammy, “Şu ana kadar Abramovich ile bir uzlaşmaya varılamamış olmasından derin hayal kırıklığı duyuyoruz” dedi.

Chelsea’nin satış süreci ve yasal belirsizlikler

Abramovich, kulübü satmadan önce yaptığı açıklamada, satıştan elde edilecek tüm gelirin “savaş mağdurlarına yardım edecek bir vakıf aracılığıyla” dağıtılacağını duyurmuştu.

Ancak bu vaadin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen paranın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.

Lordlar Kamarası’na bağlı bir komite, geçen yıl yayınladığı raporda, bu durumun “anlaşılmaz” olduğunu ve hem Abramovich’in hem de İngiliz hükümetinin süreci daha bağlayıcı hale getirmemiş olmasının eleştiriyi hak ettiğini belirtmişti.

Yaptırımlar nedeniyle Abramovich’in bu paraya erişimi olmasa da mülkiyet hakkı hâlâ kendisine ait. Avukatlarıyla hükümet arasında devam eden anlaşmazlık, fonların serbest bırakılmasını engelleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.