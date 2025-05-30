Güney Kore'de 3 Haziran'daki başkanlık seçimine erken oy verme sürecinde rekor katılım gerçekleşti

Yonhap'ın haberine göre, 3 Haziran'daki başkanlık seçimi için erken oy verme sürecinin başlamasıyla halk sandık başına gitti.

Oy verme sürecinde rekor katılım

Ulusal Seçim Komisyonunun açıklamasına göre, erken oy kullanma sürecinin son günü yerel saatle 13.00 itibarıyla 12 milyondan fazla seçmen sandığa giderek yüzde 27,17'lik katılım oranı sağladı.

Bu oran, 2014'te uygulamaya konulan erken oy sistemi tarihindeki en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti.

Toplamda yaklaşık 44,3 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçim, eski Devlet Başkanı Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yaşanan siyasi krizin gölgesinde yapılıyor.

Demokrat Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Kim Moon-soo ve Yeni Reform Partisi lideri Lee Jun-seok'un dahil olduğu yarışta adaylar, halkı sandık başına gitmeye teşvik ediyor.

Ülkede 28 Mayıs'taki son kamuoyu yoklamasına göre, DP'nin adayı Lee yüzde 49,2 ile önde giderken, iktidarın adayı Kim ise yüzde 36,8 ile Lee'yi takip ediyor. Adaylardan Yeni Reform Partisi lideri Lee Jun-seok ise bu ankette yüzde 10,3 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, iki günlük erken oy verme işlemi, bugün yerel saatle 18.00'de sona eriyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.