Hamaney'in evine koruma kalkanı: İran hava savunma sistemi aralıksız çalışıyor
İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından ABD basını, İran dini lideri Hamaney'in evinin yakınlarındaki bölgelerin hedef alındığını ve İran hava savunma sisteminin aralıksız çalıştığını yazdı.
İsrail'in dün İran'a düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey İranlı komutanın hayatını kaybetmesinin ardından İran dini lideri Hamaney'in de evinin korunduğu ifade edildi.
New York Times'a konuşan yerel tanıkların aktardığına göre, İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ikametgahlarının yakınındaki bölgeler hedef alındı.
ABD basını İran hava savunma sisteminin aralıksız çalıştığını yazdı.